Les contrats à terme sur le soja du Chicago Board of Trade ont dépassé leur plus haut niveau en trois semaines vendredi, la demande des utilisateurs finaux ayant contribué à faire grimper l'huile de soja à son plus haut niveau en un mois, selon les négociants.

La hausse de l'huile de soja s'est répercutée sur le soja, tandis que les contrats à terme sur le maïs se sont effondrés, ont indiqué les négociants. L'huile de soja a progressé de plus de 22 % depuis sa baisse du 31 mai à son prix le plus bas depuis février 2021.

"Les bonnes affaires des utilisateurs finaux stimulent les prix de l'huile de soja lorsque les graphiques commencent à s'inverser, ce qui déclenche également une couverture spéculative à court terme", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières pour le courtier StoneX.

Le contrat de soja le plus actif a terminé en hausse de 23-1/4 cents à 13,86-1/2 dollars le boisseau et a atteint son prix le plus élevé depuis le 16 mai. L'huile de soja a atteint son prix le plus élevé depuis le 8 mai et a gagné 2,09 cents à 54,59 cents la livre.

"Les producteurs de biocarburants ont acheté le marché (de l'huile de soja) au cours des dernières semaines et certains utilisateurs finaux de produits alimentaires se sont peut-être fait prendre pour une couverture au comptant", a déclaré Terry Reilly, analyste principal des matières premières chez Futures International.

Sur les marchés des céréales, le blé a augmenté de 4 cents pour atteindre 6,30-1/4 dollars le boisseau, tandis que le maïs a terminé en baisse de 6 cents à 6,04-1/4 dollars le boisseau.

Les négociants ont largement ignoré les données mensuelles sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture, mais ils ont déclaré qu'ils continueraient à surveiller les conditions météorologiques des cultures, car ils craignent que la sécheresse ne nuise au maïs et au soja récemment plantés.

Dans son rapport mensuel, l'USDA a revu à la hausse les perspectives de l'offre intérieure de maïs et de soja en raison de la baisse des ventes à l'exportation. Une récolte massive au Brésil a réduit la demande extérieure, les acheteurs sur le marché de l'exportation se tournant vers le pays sud-américain pour des approvisionnements moins chers en maïs et en soja.

Dans son rapport, l'USDA a revu à la hausse ses estimations concernant les récoltes brésiliennes de maïs et de soja pour 2022/23. Si elles se concrétisent, ces deux récoltes constitueront des records pour le plus grand exportateur de maïs et de soja au monde.

L'USDA a confirmé séparément des ventes privées de 197 000 tonnes de soja américain à des destinations inconnues pour livraison au cours de la campagne de commercialisation 2022/23 qui a débuté le 1er septembre 2022. (Reportage de Tom Polansek à Chicago ; reportages complémentaires de Matthew Chye à Singapour, Sybille de La Hamaide à Paris et Karl Plume à Chicago ; rédaction de Marguerita Choy, Sohini Goswami et Mark Porter)