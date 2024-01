Les cours du soja à Chicago ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux ans, à moins de 12 dollars le boisseau, mardi, plombés par l'amélioration des prévisions d'offre en Amérique du Sud et les inquiétudes concernant la demande de la Chine.

Les contrats à terme sur le maïs ont également chuté et étaient proches de leur plus bas niveau en trois ans, en raison de l'abondance de l'offre, tandis que le blé a chuté sous la pression des céréales bon marché en provenance de la région de la mer Noire.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,4 % à 11,89-3/4 dollars le boisseau à 0446 GMT. Il a atteint 11,89-1/4 $ plus tôt, le plus bas depuis novembre 2021.

"Le soja est sous pression en raison de la perspective d'une augmentation de l'offre en provenance d'Argentine", a déclaré Andrew Whitelaw, chez le consultant Episode 3.

"La demande est également un problème avec les difficultés économiques qui persistent en Chine, le premier importateur mondial", a-t-il ajouté. "Nous nous attendons à un environnement baissier pendant un certain temps.

Les prix du soja ont chuté depuis que les pluies en Amérique du Sud ont augmenté les rendements.

La semaine dernière, la Bourse des céréales de Buenos Aires a revu à la hausse ses estimations de récolte de soja et de maïs pour l'Argentine, tandis qu'au Brésil, la récolte de soja pour 2023/24 avait atteint 11 % de la surface plantée jeudi dernier, selon les consultants d'AgRural.

La demande de la Chine, quant à elle, devrait s'affaiblir en raison de la diminution du cheptel porcin et de l'aggravation de la crise immobilière dans le pays.

Les spéculateurs ont construit leur vision la plus baissière de janvier pour les céréales et les oléagineux américains et les fonds étaient vendeurs nets de soja, de maïs et de blé à terme lundi, selon les négociants.

Dans les autres cultures, le maïs CBOT était en baisse de 0,5 % à 4,38 dollars le boisseau, à un cheveu de son plus bas niveau en trois ans, à 4,37 dollars, atteint au début du mois.

Le blé a baissé de 0,4 % à 5,91-1/4 dollars le boisseau, pas très loin de son plus bas niveau en trois ans, à 5,40 dollars, atteint en septembre dernier.

En ce qui concerne le blé, les prix à l'exportation russes ont continué à baisser la semaine dernière dans un contexte de surabondance de l'offre en mer Noire, avec une baisse de 12,5 % du prix FOB du blé à 235 dollars la tonne métrique, selon le consultant IKAR.

La Commission européenne a relevé ses prévisions pour les stocks de blé tendre de l'UE à la fin de la saison 2023/24 d'environ 700 000 tonnes, à 19,1 millions de tonnes, après des révisions à la hausse de la production de la récolte et des importations.

Une vague de froid balayant le centre et le nord de l'Inde pourrait aider les agriculteurs à obtenir une récolte de blé exceptionnelle cette année, selon des responsables et des cultivateurs. Le gouvernement prévoit une récolte record de 114 millions de tonnes.

Le ministère américain de l'agriculture a indiqué que les inspections à l'exportation de blé américain au cours de la dernière semaine s'élevaient à 264 666 tonnes, ce qui est inférieur aux attentes des négociants. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Rashmi Aich et Savio D'Souza)