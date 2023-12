La forte demande de soja américain a contribué à faire grimper les prix à terme de Chicago pour une troisième séance consécutive lundi, bien que les attentes que la pluie stimule la production au Brésil, principal exportateur, aient limité les gains.

Les contrats à terme sur le blé et le maïs ont baissé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,1% à 13,16-3/4 dollars le boisseau à 0135 GMT.

* Le maïs CBOT a baissé de 0,4% à 4,81 dollars le boisseau et le blé a baissé de 0,8% à 6,24-1/4 dollars le boisseau.

* Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a confirmé vendredi les ventes à l'exportation de soja américain pour la huitième séance consécutive, indiquant que 447 500 tonnes métriques ont été vendues à des destinations inconnues et 134 000 tonnes métriques à la Chine.

* La demande intérieure de soja américain semble également solide. Les données mensuelles de la National Oilseed Processors Association ont montré que la trituration du soja américain en novembre a atteint son deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré, dépassant ainsi les attentes.

* Cependant, les négociants évaluent les perspectives de production de soja au Brésil, où les prévisionnistes s'attendent à ce que les pluies atténuent la chaleur et la sécheresse dans les principales zones de culture, ce qui pourrait augmenter les rendements.

* Outre les conditions météorologiques défavorables, les producteurs de soja brésiliens sont maintenant confrontés à une pénurie de semences, les fournisseurs ayant épuisé leurs stocks des principaux cultivars, a déclaré le directeur de la société de semences Boa Safra Sementes.

* Les spéculateurs parient sur une hausse des prix du soja, mais les données de la bourse montrent qu'ils ont réduit leur position nette longue sur les contrats CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 12 décembre. Ils étaient à nouveau vendeurs nets vendredi, selon les négociants.

* Le prix du soja a chuté de plus de 15 dollars le boisseau au début de l'année, mais il s'est redressé après avoir atteint son niveau le plus bas en deux ans, à 12,51 dollars, en octobre.

* Sur les marchés du blé, les spéculateurs avaient, au 12 décembre, réduit leur position nette à découvert sur les contrats à terme et les options du CBOT à 69 529 contrats, la plus faible depuis 17 semaines, et les négociants ont déclaré qu'ils avaient de nouveau acheté vendredi.

* Une série de ventes importantes de blé américain à la Chine a déclenché une vague de couverture des positions à découvert qui a conduit les contrats à terme à un plus haut de quatre mois de 6,50 dollars le boisseau le 6 décembre, mais l'offre abondante, en particulier en provenance de Russie, a maintenu les prix sous pression.

* Les exportations américaines de blé tendre rouge d'hiver (SRW) devraient dépasser les exportations de blé dur rouge d'hiver (HRW) pour la première fois en 2023-24.

* La récolte de blé 2023/24 de l'Argentine devrait être stimulée par les bons résultats de la région agricole du sud, selon la bourse des céréales de Buenos Aires.

* En ce qui concerne le maïs, où l'offre importante maintient les prix près de leurs plus bas niveaux depuis trois ans, les négociants ont déclaré que le marché était soutenu par la décision de l'administration Biden de reconnaître une méthodologie favorisée par l'industrie de l'éthanol dans les conseils donnés aux entreprises qui cherchent à obtenir des crédits d'impôt pour le carburant d'aviation durable.

* La société de conseil en agroalimentaire Safras a quant à elle estimé la récolte de maïs brésilienne à 129,16 millions de tonnes, en baisse par rapport à l'estimation de 135,71 millions de tonnes faite en septembre.

* La compagnie maritime danoise A.P. Moller-Maersk interrompra toutes les expéditions de conteneurs par la mer Rouge jusqu'à nouvel ordre, a déclaré un porte-parole de la compagnie.

NOUVELLES DES MARCHÉS

Les actions asiatiques ont démarré avec prudence dans une semaine où la banque centrale du Japon pourrait s'éloigner davantage de sa politique ultra-facile, tandis qu'une lecture clé de l'inflation américaine devrait soutenir l'évaluation du marché de la réduction des taux d'intérêt dans ce pays.