Les cours du soja à Chicago ont progressé jeudi mais sont restés proches de leurs plus bas niveaux en deux ans, les opérateurs pariant sur le fait que le marché continuerait à être bien approvisionné malgré les craintes que la récolte du principal producteur, le Brésil, ne soit plus aussi importante que ce à quoi certains s'attendent.

Les contrats à terme sur le maïs ont également légèrement augmenté, mais sont restés juste au-dessus de leur plus bas niveau en trois ans, et le blé a peu changé, proche de son plus bas niveau en sept semaines.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 12,09 dollars le boisseau à 0107 GMT après avoir chuté à 12,03 dollars vendredi dernier, son plus bas niveau depuis novembre 2021.

* Le maïs CBOT a augmenté de 0,2% à 4,43-1/4 $ le boisseau après avoir atteint 4,40 $ mercredi, le plus bas depuis décembre 2020.

* Le blé est resté stable à 5,82-1/4 dollars le boisseau après avoir chuté à 5,77 dollars mardi.

* Les trois contrats ont chuté de 6 % à 7,5 % depuis le début du mois.

* Les pluies en Amérique du Sud ont amélioré les perspectives d'approvisionnement en soja et en maïs, tandis que le marché du blé reste inondé par les céréales bon marché de la mer Noire.

* Certaines prévisions privées pour la récolte de soja du Brésil sont nettement inférieures aux estimations officielles, EarthDaily Agro prévoyant une récolte de 149,2 millions de tonnes métriques pour 2023/24.

* Mais la production de soja brésilien devrait tomber bien en dessous de ce niveau pour empêcher la production d'augmenter parmi les exportateurs sud-américains dans leur ensemble, l'Argentine en particulier étant promise à une récolte exceptionnelle de soja et de maïs.

* Le soja brésilien surpasse le soja américain sur les marchés d'exportation et le dollar américain s'est renforcé ce mois-ci, rendant les produits américains moins attrayants pour les acheteurs étrangers.

* Le ministère américain de l'agriculture a déclaré vendredi dernier que les stocks américains de soja, de maïs et de blé étaient plus élevés que ne le prévoyaient les analystes.

* Les fonds de matières premières étaient vendeurs nets de soja, de maïs et de blé à Chicago mercredi, selon les négociants. Ils détiennent des positions courtes nettes sur ces trois produits.

* Les importations de blé de l'Egypte ont augmenté de plus d'un million de tonnes métriques en 2023 pour atteindre 10,88 millions de tonnes, selon les données, et l'acheteur public de céréales du pays a annoncé l'achat de 360 000 tonnes supplémentaires de blé russe et français mercredi.

* FranceAgriMer a revu à la baisse ses prévisions d'exportations de blé français en 2023/24 d'environ 100 000 tonnes pour atteindre 10,1 millions de tonnes, citant la baisse de la demande de la Chine et la concurrence accrue de l'Ukraine et de la Russie, qui s'attend à une nouvelle récolte exceptionnelle l'année prochaine.

* L'Ukraine a exporté 2,5 millions de tonnes de céréales jusqu'à présent ce mois-ci, selon les données du ministère de l'agriculture.

* Selon FranceAgriMer, il est peu probable que les attaques de navires en mer Rouge affectent pour l'instant les exportations de céréales françaises vers l'Asie. Des sources maritimes ont cependant indiqué que certaines cargaisons de céréales étaient détournées autour du Cap de Bonne Espérance.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

Les actions américaines ont suivi leurs homologues européennes pour clôturer en baisse mercredi et les rendements du Trésor américain ont repris leur ascension alors que des données économiques solides ont refroidi les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait commencer à réduire son taux directeur dès le mois de mars.