Les contrats à terme sur le soja à Chicago ont atteint leur plus haut niveau en six semaines lundi, les spéculateurs pariant sur une hausse des prix dans un contexte de forte demande de graines et de farine de soja aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le blé ont légèrement baissé, les expéditions en provenance des ports ukrainiens de la mer Noire ayant repris après une pause de trois jours, tandis que le maïs a augmenté.

"La forte demande de farine de soja se répercute sur les prix du soja américain", a déclaré Andrew Whitelaw, analyste au cabinet de conseil australien Episode 3.

"L'un des facteurs contribuant à cette situation est que la récolte argentine a été mauvaise, ce qui réduit l'offre de farine disponible au niveau mondial", a ajouté M. Whitelaw.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,8% à 13,30-1/4 dollars le boisseau à 05h00 GMT, après avoir atteint 13,31 dollars, son plus haut niveau depuis le 18 septembre.

Le blé CBOT était en baisse de 0,3 % à 5,74 $ le boisseau et le maïs a augmenté de 0,6 % à 4,83-1/2 $ le boisseau.

Le soja était en passe de réaliser sa plus forte hausse mensuelle depuis février 2022, avec un gain d'environ 4,3 %. Le tourteau de soja s'est redressé encore plus rapidement, le tourteau de décembre du CBOT ayant augmenté d'environ 15 % ce mois-ci après avoir atteint un sommet de contrat de 448,4 dollars la tonne vendredi.

Les exportations américaines de tourteaux de soja sont en bonne voie pour atteindre de nouveaux sommets cette saison, avec des volumes de ventes hebdomadaires importants après une faible récolte de soja en Argentine, principal fournisseur de tourteaux de soja.

La farine de soja a fait l'objet d'une vague d'achats spéculatifs au cours des deux dernières semaines et les spéculateurs ont également réduit leur position nette à découvert sur les contrats à terme de soja du CBOT au cours de la semaine qui s'est achevée le 24 octobre, selon les données réglementaires.

Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de soja, de farine de soja et d'huile de soja vendredi, selon les négociants.

Par ailleurs, les faibles précipitations dues au phénomène climatique El Nino ont entraîné des disparités dans la vitesse de plantation du soja dans l'État brésilien du Mato Grosso, qui produit le plus de céréales, et pourraient avoir un impact sur les semis du second maïs, ont déclaré les agriculteurs et les experts.

En ce qui concerne le blé, quatre navires ont quitté les ports ukrainiens de la mer Noire dans la région d'Odessa vendredi, alors que les expéditions via un nouveau couloir d'exportation ont repris après une pause de trois jours, a déclaré le cabinet de conseil indépendant STC, spécialisé dans le secteur des transports.

Le ministre ukrainien des infrastructures, Oleksandr Kubrakov, a déclaré par la suite que les quatre navires transportaient près de 130 000 tonnes de céréales.

La reprise des expéditions a apaisé les craintes d'un nouvel étouffement des exportations ukrainiennes.

L'Ukraine a jusqu'à présent exporté 8,72 millions de tonnes de céréales au cours de la campagne de commercialisation 2023/24 juillet-juin, selon les données du ministère de l'agriculture publiées vendredi. Au 28 octobre de l'année dernière, l'Ukraine avait exporté 12,34 millions de tonnes de céréales.

Les prix du blé sont proches de leur niveau le plus bas depuis trois ans en raison des exportations abondantes de la Russie. Les précipitations en Argentine et en Australie, principaux exportateurs, ont également favorisé les récoltes, ce qui a pesé sur les prix.

Dans ses données mensuelles de jeudi, la Commission européenne a réduit d'un million de tonnes ses prévisions d'exportations de blé tendre de l'UE en 2023/24, à 31 millions de tonnes.