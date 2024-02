Washington (awp/afp) - Le ministère de l'Agriculture américain (USDA) a publié jeudi ses estimations de surfaces agricoles cultivées en 2024 avec une abondance de l'offre en blé et soja, qui faisait chuter les cours.

Les agriculteurs américains vont planter pour 91 millions d'acres de maïs (36,8 millions d'hectares) contre 94,6 millions en 2023.

Pour le soja, quelque 87,5 millions d'acres de l'oléagineux (35,4 millions d'hectares) seront cultivés, davantage que l'année dernière (83,6 millions).

Quant au blé, il occupera 47 millions d'acres (19 millions d'hectares) contre 49,6 millions d'acres en 2023, selon le rapport Commodity Outlook.

Les surfaces consacrées à ces trois espèces totaliseront en 2024 225,5 millions d'acres (91,2 millions d'hectares), en légère diminution de 1%, ce qui reflète les bas prix.

Pourtant, "les nouvelles estimations de cultures vont ajouter à la perspective baissière des cours pour 2023", a commenté un analyste de la firme d'études agricoles DTN.

Les prix du blé, du maïs et du soja seront plus bas que l'année dernière et en dessous de la moyenne des trois dernières années, selon le rapport.

Pour le soja, "les perspectives" de la récolte 2024-2025 "comprennent une offre plus abondante, des stocks également et des prix plus bas", a averti l'USDA.

Jeudi, à la Bourse de Chicago, vers 17H15 GMT, le prix du soja tombait à 11,6375 dollars le boisseau (-0,60%) pour livraison en mars, un plus bas depuis trois ans.

Le cours du blé quant à lui chutait de 1,54% à 5,7650 dollars.

La production américaine de blé devrait être la plus importante récolte depuis cinq ans et de 5% supérieure à celle de l'année dernière.

afp/rp