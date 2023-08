Le blé de Chicago a augmenté d'environ 2 % lundi, alors que les inquiétudes concernant l'offre mondiale se sont intensifiées, stimulées par les craintes d'une escalade des attaques sur les navires de la mer Noire après une attaque ukrainienne contre un pétrolier russe.

Le blé le plus actif du Chicago Board of Trade était en hausse de 1,9 % à 6,45 dollars le boisseau à 1105 GMT.

Le soja a chuté de 1,8 % à 13,09-1/2 dollars le boisseau, et le maïs a baissé de 0,1 % à 4,96-3/4 dollars le boisseau.

Le blé est soutenu par les risques accrus de la guerre de la mer Noire avec l'attaque ukrainienne sur un navire marchand russe au cours du week-end après l'attaque sur Novorossiysk vendredi, a déclaré Matt Ammermann, StoneX commodity risk manager.

On craint que le conflit ne passe à la vitesse supérieure, car les attaques contre les navires marchands russes pourraient réduire ses exportations de céréales, ce qui obligerait d'autres régions, en particulier l'UE, à répondre à la demande.

Toutefois, les hausses de prix du blé enregistrées aujourd'hui sont relativement modérées si l'on considère les conséquences considérables des attaques contre les navires russes.

La Russie a déclaré qu'elle punirait l'Ukraine pour avoir utilisé un drone maritime pour attaquer un navire-citerne civil dans ce qu'elle a qualifié d'"acte terroriste" qui risque de provoquer "une catastrophe environnementale de grande ampleur".

Le blé a augmenté vendredi après les attaques ukrainiennes contre la base navale russe de la mer Noire à Novorossiysk, qui est également un port important pour les exportations de céréales russes.

Les attentes d'une demande d'importation de la part de l'Inde ont également soutenu le blé.

Le soja est en baisse après les pluies du week-end dans certaines parties du Midwest américain et la baisse des températures", a déclaré M. Ammermann. "Cette situation, ainsi que certaines prévisions de nouvelles pluies et de températures qui ne devraient pas revenir aux niveaux élevés antérieurs, atténue fortement les craintes de dommages causés par les conditions météorologiques aux cultures américaines.

Le maïs est tiraillé entre la hausse du blé et la baisse du soja, certains acteurs du marché attendant peut-être de voir les premiers résultats de la récolte américaine qui n'aura lieu que dans un mois environ, a-t-il ajouté. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg et Enrico Dela Cruz à Manille ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Mark Potter)