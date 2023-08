Le blé de Chicago a progressé lundi, prolongeant les gains de la session précédente sur fond d'inquiétudes quant à l'offre mondiale, stimulées par une escalade des tensions en mer Noire après l'attaque d'un drone ukrainien la semaine dernière près d'un centre d'exportation russe.

Les attentes de la demande de l'Inde ont également soutenu les prix du blé alors que le pays envisage de réduire ou d'abolir les droits de douane sur la céréale.

Les cours du soja et du maïs ont reculé après leur progression de vendredi.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 1,9% à 6,45 dollars le boisseau, à 01h24 GMT, après avoir atteint 6,54-1/2 dollars le boisseau, son plus haut niveau depuis le 2 août.

* Le soja a chuté de 1,3 % à 13,15-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs a perdu 0,4 % à 4,95-1/2 dollars le boisseau.

* La Russie a les capacités militaires et techniques pour éliminer les menaces à la sécurité en mer Noire, a déclaré dimanche l'agence de presse TASS citant le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov.

* M. Ryabkov, qui a rendu les États-Unis et la Grande-Bretagne responsables de l'escalade des tensions, s'est exprimé quelques jours après que des drones maritimes ukrainiens ont attaqué un navire de guerre russe près du port russe de Novorossiysk et un pétrolier russe près de la Crimée.

* La banque américaine JPMorgan a cessé la semaine dernière de traiter les paiements pour la Banque agricole russe, a déclaré la Russie vendredi, alors qu'elle exigeait des actions, et non des promesses, de la part de Washington pour aider les céréales et les engrais russes à atteindre les marchés mondiaux.

* L'Inde envisage de réduire ou d'abolir les taxes sur les importations de blé, a déclaré le secrétaire à l'alimentation Sanjeev Chopra, alors que le deuxième producteur mondial s'efforce de contenir les prix.

* Six wagons de céréales d'un train de 61 wagons se dirigeant vers un port fluvial ukrainien ont déraillé en Moldavie samedi, la chaleur extrême ayant affaibli les rails, selon le système ferroviaire du pays.

* Les eaux de crue du typhon Doksuri ont continué à inonder les fermes et les villes du nord-est de la Chine samedi, tandis que les autorités d'autres régions du pays s'efforçaient de gérer les conséquences de l'une des tempêtes les plus violentes depuis des années.

* Des pluies dans certaines parties du Midwest américain pendant la phase cruciale de développement des cultures sont susceptibles d'améliorer les rendements.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja, l'huile de soja, le blé et le maïs du CBOT vendredi et des vendeurs nets de contrats à terme sur la farine de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les marchés d'actions asiatiques ont démarré dans une ambiance prudente lundi, après qu'un rapport mitigé sur l'emploi américain ait déclenché un rallye sur les obligations à la baisse, mais de nouveaux obstacles se profilent à l'horizon avec les chiffres de l'inflation américaine et chinoise qui doivent être publiés plus tard cette semaine.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Allemagne Production industrielle MM, YY Juin

0600 Royaume-Uni Prix des maisons Halifax MM, YY Juillet

0645 France Actifs des réserves Total Juillet (Reporting by Enrico Dela Cruz in Manila ; Editing by Subhranshu Sahu)