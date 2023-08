Le blé de Chicago a augmenté de plus de 2 % lundi, prolongeant les gains de la session précédente sur fond d'inquiétudes concernant l'offre mondiale, stimulées par une escalade des tensions en mer Noire après l'attaque d'un drone ukrainien la semaine dernière près d'un centre d'exportation russe.

Les attentes de la demande de l'Inde ont également soutenu les prix du blé, le pays envisageant de réduire ou d'abolir les droits de douane sur les céréales.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 2,1% à 6,46-1/2 dollars le boisseau, à 0414 GMT, après avoir atteint 6,54-1/2 dollars le boisseau, son plus haut niveau depuis le 2 août.

La Russie a les capacités militaires et techniques pour éliminer les menaces à la sécurité dans la mer Noire, a déclaré dimanche l'agence de presse TASS citant le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergei Ryabkov.

M. Ryabkov s'est exprimé quelques jours après que des drones maritimes ukrainiens ont attaqué un navire de guerre russe près du port russe de Novorossiysk et un pétrolier russe près de la Crimée.

Le 2 août, la Russie a attaqué le principal port intérieur de l'Ukraine, situé de l'autre côté du Danube, en Roumanie, intensifiant son recours à la force pour empêcher l'Ukraine d'exporter des céréales.

Le soja a toutefois perdu 1,7 % à 13,10-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs a perdu 0,2 % à 4,96-1/4 dollars le boisseau, reculant après la progression de vendredi.

"Les fortes pluies et les températures plus fraîches augmentent les estimations de rendement aux États-Unis. Les attaques entre l'Ukraine et la Russie s'intensifient. La Chine achète des haricots américains", a déclaré Peak Trading Research dans un message publié sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

"L'humeur macroéconomique est baissière avant les données sur les prix à la consommation américains qui seront publiées mercredi, tandis que les traders se préparent également à un rapport mensuel clé sur l'offre et la demande agricoles mondiales qui sera publié vendredi, a également déclaré M. Peak.

Dans le même temps, l'Inde envisage de réduire ou d'abolir les taxes sur les importations de blé, a déclaré le secrétaire à l'alimentation Sanjeev Chopra, alors que le deuxième producteur mondial s'efforce de contenir les prix.

La demande chinoise était également au centre de l'attention alors que les eaux de crue du typhon Doksuri continuaient à inonder les fermes et les villes du nord-est de la Chine samedi.

Dans d'autres nouvelles liées aux céréales, la banque américaine JPMorgan a cessé la semaine dernière de traiter les paiements pour la Banque agricole russe, a déclaré la Russie vendredi, car elle exige des actions, et non des promesses, de la part de Washington pour aider les céréales et les engrais russes à atteindre les marchés mondiaux. (Reportage d'Enrico Dela Cruz à Manille ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Sherry Jacob-Phillips)