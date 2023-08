Les prix du blé à Chicago ont légèrement augmenté vendredi, le temps chaud et sec aux États-Unis et dans d'autres pays exportateurs clés laissant entrevoir une baisse des rendements.

Le soja a gagné du terrain, le marché s'apprêtant à enregistrer une deuxième semaine de hausse, le mauvais temps étant susceptible de réduire la production américaine.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,5% à 6,35 dollars le boisseau à 01h19 GMT. Le soja a gagné 0,1% à 13,72-1/2 dollars le boisseau et le maïs a perdu 0,2% à 4,87-1/4 dollars le boisseau.

* Pour la semaine, le soja est en hausse de plus de 1% tandis que le maïs et le blé sont en baisse marginale.

* La récolte américaine de blé de printemps souffre du temps sec dans les plaines du nord, qui risque de réduire les rendements.

* La récolte actuelle de blé en Argentine a besoin de précipitations dans les jours à venir sur les principales terres agricoles afin d'éviter une baisse des rendements, selon un rapport hebdomadaire de la Bourse des céréales de Buenos Aires.

* La chaleur prolongée dans de nombreuses régions ukrainiennes a asséché le niveau supérieur du sol, créant des conditions défavorables pour les prochaines semailles de céréales d'hiver, selon les analystes d'APK-Inform qui citent les prévisionnistes météorologiques de l'Etat, jeudi.

* La Commission européenne a encore réduit ses perspectives pour la production de l'Union européenne des principales cultures céréalières et oléagineuses cette saison, le maïs subissant la plus forte réduction.

* La Commission a abaissé ses prévisions pour la production de maïs utilisable dans l'UE en 2023/24 à 61,7 millions de tonnes métriques (mmt), contre 63,0 mmt prévues en juillet. Elle a réduit ses prévisions pour le blé tendre utilisable en 2023/24 à 126,1 millions de tonnes métriques, contre 126,4 millions de tonnes métriques en juillet.

* Sur le marché du soja, les prévisions de temps chaud et sec ont suscité des inquiétudes quant aux récoltes.

* Le soja est sensible aux températures extrêmes et le manque de précipitations est prévu pour les prochaines semaines. La culture est à son stade crucial de développement.

* Cette semaine, la tournée des cultures dans le Midwest a généralement montré un potentiel de soja et de maïs supérieur à celui de l'année dernière, mais des niveaux mitigés par rapport à la moyenne des dernières années.

* Dans l'Illinois, le nombre de gousses de soja et les perspectives de rendement du maïs sont supérieurs à ceux de l'an dernier et à la moyenne des trois dernières années, ont constaté mercredi les observateurs participant à la tournée annuelle des cultures du Midwest, ce qui a limité les gains.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de contrats à terme sur le soja et la farine de soja du CBOT, et des vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé et l'huile de soja jeudi, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions mondiales ont baissé jeudi, les investisseurs reprenant leur souffle après un rallye déclenché par les résultats exceptionnels de la société technologique Nvidia, tandis que les rendements des obligations du Trésor sont repartis à la hausse après un important mouvement de vente.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne PIB détaillé QQ SA, YY NSA Q2 0800 Allemagne Ifo Business Climate New Aug 0800 Allemagne Ifo Curr Conditions New Aug 0800 Allemagne Ifo Expectations New Aug 1000 France Unemp Class-A SA July 1400 US U Mich Sentiment Final Aug (Reporting by Peter Hobson ; Editing by Rashmi Aich)