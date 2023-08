Le blé de Chicago a bondi de plus de 2 % vendredi, les attentats perpétrés près d'un port céréalier russe clé dans la région de la mer Noire ayant ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en céréales, bien que le marché soit en passe de connaître une baisse hebdomadaire.

Le maïs et le soja ont augmenté, les prévisions de temps frais et humide dans le Midwest américain limitant le potentiel de hausse des prix.

Des drones ukrainiens ont attaqué une base de la marine russe près du port de Novorossiysk sur la mer Noire, une plaque tournante majeure pour les exportations russes, tôt vendredi, et ont été détruits par des navires de guerre russes, a déclaré le ministère russe de la défense.

L'attaque a incité le port de Novorossiysk à interrompre temporairement tous les mouvements de navires, selon le Caspian Pipeline Consortium qui y exploite un terminal pétrolier.

"Novorossiysk est un grand port maritime pour les expéditions de céréales et les attaques pourraient perturber les expéditions de céréales", a déclaré Ole Houe, directeur des services de conseil à la société de courtage agricole IKON Commodities à Sydney.

Le risque pour les approvisionnements est très réel.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 2,2% à 6,40-1/2 dollars le boisseau, à 0424 GMT. Le maïs était en hausse de 0,9 % à 4,97-3/4 le boisseau et le soja a ajouté 0,9 % à 13,36-3/4 le boisseau.

Pour la semaine, le maïs est en baisse de 6%, le soja a cédé plus de 3% et le blé a perdu près de 9%.

Les pluies tombées dans certaines régions du Midwest américain au cours de la phase cruciale de développement des cultures sont susceptibles d'améliorer les rendements.

Les ventes privées de 134 000 tonnes métriques de soja américain à la Chine, signalées par le ministère américain de l'agriculture jeudi matin, ont ravivé l'optimisme quant à la demande d'exportation.

Cette vente éclair vient s'ajouter aux récentes activités d'exportation. L'USDA a indiqué que les ventes à l'exportation de soja pour la semaine se terminant le 27 juillet s'élevaient à 2,721 millions de tonnes métriques, ce qui est proche de la limite supérieure des attentes commerciales.

Les ventes à l'exportation de blé de 421 300 tonnes métriques étaient conformes aux attentes, tandis que les ventes de maïs de 456 400 tonnes métriques étaient proches de la limite inférieure des prévisions.

La Russie continue d'exporter du blé par la mer Noire, ce qui accroît la pression sur les prix.

Les États-Unis continueront à faire "tout ce qui est nécessaire" pour que la Russie puisse exporter librement des denrées alimentaires si un accord permettant l'exportation en toute sécurité de céréales ukrainiennes par la mer Noire est réactivé, a déclaré jeudi le secrétaire d'État américain Antony Blinken.

Le temps chaud et sec de la semaine dernière a permis aux agriculteurs argentins de reprendre leurs semis de blé dans des champs auparavant boueux dans le sud de la zone agricole centrale du pays, a déclaré jeudi la Bourse des céréales de Buenos Aires dans son rapport hebdomadaire sur les récoltes.

Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme CBOT sur le soja et la farine de soja jeudi et vendeurs nets de contrats à terme sur le blé, le maïs et l'huile de soja, ont indiqué les négociants. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Janane Venkatraman)