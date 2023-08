Les cours du soja et du maïs à Chicago ont progressé mardi, les investisseurs mettant en balance les résultats supérieurs à la moyenne obtenus dans l'Ohio lors d'une tournée des cultures dans le Midwest et le temps chaud et sec dans les zones de culture américaines.

Le blé a augmenté, récupérant une partie de ses pertes de lundi, alors qu'un rapport hebdomadaire du gouvernement américain montrant un déclin inattendu des conditions du blé de printemps a ramené l'attention sur les risques d'approvisionnement.

Les perspectives de rendement du maïs dans l'Ohio et le nombre de gousses de soja sont supérieurs à ceux de l'année dernière et à la moyenne sur trois ans, ont constaté lundi les observateurs lors de leur tournée annuelle des principaux États producteurs des États-Unis.

Toutefois, les évaluations des cultures du ministère américain de l'agriculture, publiées après la clôture de lundi, sont restées en deçà des attentes.

Pour le soja, 59 % des cultures ont été jugées bonnes ou excellentes, ce qui est inchangé par rapport à la semaine précédente, alors que les analystes s'attendaient à une moyenne de 60 %.

La note correspondante pour le maïs a baissé d'un point de pourcentage pour atteindre 58 %, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à ce que la note reste inchangée.

La note attribuée au blé de printemps a chuté de quatre points pour atteindre 38 %, alors que les analystes s'attendaient également à ce qu'elle reste inchangée.

Les cultures dans les ceintures de culture du centre des États-Unis sont confrontées à des températures étouffantes et à des précipitations limitées.

La détérioration du blé de printemps américain "ajoute aux inquiétudes concernant les déficits de production dans les zones de culture clés telles que le Canada et l'Union européenne", a déclaré Saxo Bank dans une note.

Lundi, le service de surveillance des cultures de l'Union européenne a revu à la baisse ses prévisions de rendement du blé tendre de l'UE pour le troisième mois consécutif et a mis en garde contre une baisse significative de la qualité du blé après les pluies de l'été.

Le marché du blé surveillait un appel d'offres à l'importation lancé par l'Égypte mardi, qui montrait que les offres d'origine européenne, telles que le blé roumain et français, étaient moins chères que les fournitures russes avant les frais d'expédition.

La concurrence des exportations russes a freiné les prix du blé au cours des derniers mois et compensé les inquiétudes concernant les perturbations causées par la guerre dans les approvisionnements ukrainiens.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,8 % à 6,60-3/4 dollars le boisseau à 1218 GMT.

Le soja CBOT était en hausse de 0,1% à 13,63-1/2 $ le boisseau, se consolidant près du sommet de trois semaines de lundi.

Le maïs a augmenté de 0,2 % à 4,80-1/2 $ le boisseau. (Reportage de Gus Trompiz à Paris et Naveen Thukral à Singapour ; Rédaction de Rashmi Aich, Sohini Goswami et David Evans)