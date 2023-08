Le maïs et le soja de Chicago ont légèrement progressé pour la deuxième journée de mercredi, l'approche des prévisions de récolte du gouvernement américain encourageant les investisseurs à ajuster leurs positions après que les contrats à terme aient atteint leurs plus bas niveaux sur plusieurs semaines en raison de l'amélioration des conditions météorologiques dans le Midwest.

Le blé a reculé pour la deuxième séance, les inquiétudes concernant les perturbations causées par la guerre dans le commerce de la mer Noire ayant été tempérées par une dernière vente de blé russe à l'Égypte et par l'annonce que l'Inde allait libérer des stocks de blé pour freiner la hausse des prix.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3 % à 5,00 $ le boisseau à 1223 GMT, tandis que le soja a ajouté 0,6 % à 13,13-3/4 $ le boisseau.

Le maïs a atteint son plus bas niveau en trois semaines et le soja son plus bas niveau en un mois en début de semaine.

L'attention se tourne vers les perspectives mensuelles de l'offre et de la demande du Département américain de l'agriculture vendredi pour une mise à jour des perspectives de récolte aux États-Unis.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent en moyenne à ce que l'USDA réduise ses prévisions de production de maïs et de soja aux États-Unis cette année.

Après la sécheresse et le temps chaud qui ont mis à mal les cultures au début de l'été, les averses et les températures plus fraîches enregistrées depuis juillet ont atténué les inquiétudes concernant les récoltes.

"L'approche du rapport mensuel de l'USDA ce vendredi incite déjà à des ajustements de position suite à la baisse observée ces derniers jours", a déclaré la société de conseil Agritel.

Le maïs et le soja ont également bénéficié du soutien des marchés financiers, le dollar se repliant et le pétrole brut gagnant du terrain.

Le blé CBOT a baissé de 1,3 % à 6,48 dollars le boisseau.

L'acheteur public de céréales égyptiennes, l'Autorité générale pour l'approvisionnement en matières premières, a déclaré mardi avoir acheté 235 000 tonnes métriques de blé russe dans le cadre d'un appel d'offres international.

Cela a apaisé les craintes de voir le commerce de la mer Noire étouffé par l'escalade de la guerre après que la Russie a attaqué des ports en Ukraine et que Kiev a pris pour cible des navires russes.

L'Inde, quant à elle, a déclaré mercredi qu'elle débloquerait jusqu'à 5 millions de tonnes de blé de ses stocks pour contrer la hausse des prix.

Toutefois, les négociants attendent de voir si l'Inde pourrait également importer du blé, après avoir annoncé la semaine dernière qu'elle envisageait de réduire les droits d'importation.