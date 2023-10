Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont baissé mardi, les prix à l'exportation du principal fournisseur, la Russie, ayant encore baissé, bien qu'une diminution de la taille des expéditions en provenance du pays ait renforcé les attentes d'un resserrement de l'offre dans les mois à venir.

Les prix du maïs et du soja ont également baissé en raison de l'augmentation de l'offre due à la récolte américaine en cours et aux récoltes record du Brésil, principal exportateur.

L'abondance de céréales bon marché en provenance de Russie maintient les prix à un niveau bas et il faudra un changement important pour que le marché évolue, a déclaré Andrew Whitelaw, de la société australienne de conseil agricole Episode 3.

"Tout ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la mer Noire", a-t-il déclaré.

Les contrats à terme sur le blé les plus actifs du Chicago Board of Trade (CBOT) étaient en baisse de 1,1 % à 5,66-3/4 dollars le boisseau à 4h18 GMT, près du plus bas niveau de trois ans du mois dernier, à 5,40 dollars.

Le maïs CBOT a chuté de 0,4 % à 4,86-1/2 le boisseau et le soja était en baisse de 0,5 % à 12,57-3/4 le boisseau.

Le cabinet de conseil agricole IKAR a relevé ses prévisions pour la récolte de céréales de la Russie cette année à 141,2 millions de tonnes métriques contre 140,0 millions et a relevé ses estimations pour les exportations de céréales russes à 64,5 millions de tonnes pour la saison 2023/24 contre 64,0 millions.

L'IKAR a également indiqué que les prix à l'exportation du blé russe ont continué à baisser la semaine dernière, le blé à 12,5 % de protéines pour une livraison franco à bord (FOB) au début du mois de novembre ayant perdu 5 dollars à 230 dollars la tonne.

Mais les analystes estiment que les exportations de blé russe en octobre diminueront considérablement en raison de la faible demande des principaux importateurs et des restrictions informelles imposées par le gouvernement.

Le cabinet de conseil agricole Sovecon a estimé les exportations de blé russe en octobre entre 3,9 et 4,4 millions de tonnes, contre 5 millions en septembre et 4,5 millions en octobre de l'année dernière.

IKAR prévoit quant à elle des exportations de blé de 4,5 millions de tonnes en octobre, contre 5,4 millions le mois dernier et 4,7 millions en octobre 2022.

Par ailleurs, le service de surveillance des cultures de l'Union européenne a déclaré que le Kazakhstan récolterait 12,3 millions de tonnes métriques de blé cette année, soit une baisse de 25 % par rapport à la récolte exceptionnelle de 2022, après que les ceintures de culture ont subi des conditions météorologiques difficiles.

Par ailleurs, un haut fonctionnaire des Nations unies chargé du commerce a rencontré des responsables russes à Moscou pour des discussions visant à permettre un "accès sans entrave" aux marchés mondiaux pour les céréales et les engrais en provenance de Russie et d'Ukraine, a déclaré un porte-parole de l'ONU.

Les exportations de l'Ukraine ont diminué à mesure que la Russie s'en prenait à ses infrastructures portuaires.

En ce qui concerne les autres cultures, le ministère américain de l'agriculture publiera jeudi un rapport mensuel sur l'offre et la demande de céréales, et les analystes s'attendent à de légères révisions à la baisse des estimations de récolte de maïs et de soja aux États-Unis.

La société de courtage StoneX a toutefois relevé son estimation de la production américaine de maïs en 2023 de 15,102 milliards de boisseaux à 15,282 milliards de boisseaux et ses prévisions de production de soja à 4,175 milliards de boisseaux contre 4,144 milliards de boisseaux.

Le maïs CBOT est en hausse d'environ 4 % par rapport à son niveau le plus bas en 33 mois de 4,67-3/4 $ le mois dernier et le soja est proche de son niveau le plus bas depuis décembre 2021.

Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur l'huile de soja, le maïs et le soja à Chicago et acheteurs nets de contrats à terme sur le blé et la farine de soja lundi, ont indiqué les négociants.