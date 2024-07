Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont baissé lundi, car on s'attend à ce que le temps sec et chaud permette une bonne progression des récoltes aux États-Unis, et un dollar plus stable a également généré un sentiment baissier.

Le soja et le maïs ont également baissé car on s'attend à ce que le rapport du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur l'état des cultures aux États-Unis, qui doit être publié plus tard ce lundi, donne une image positive de l'état des cultures.

Le blé le plus actif du Chicago Board of Trade a chuté de 1,5% à 5,81-1/2 dollars le boisseau à 1112 GMT. Le maïs a baissé de 1,1% à 4,19 dollars le boisseau, le soja a baissé de 1,5% à 11,12-1/2 dollars le boisseau.

Les baisses du blé ont été un retournement de situation après que la baisse rapide du dollar américain et les fortes exportations de blé américain aient fait grimper les prix la semaine dernière.

"Les prévisions météorologiques pour le Midwest américain sont mitigées cette semaine, avec de la chaleur et de la pluie, mais dans l'ensemble, il n'y a pas de facteur de peur lié aux conditions météorologiques américaines visibles aujourd'hui", a déclaré Matt Ammermann, gestionnaire de risque de matières premières chez StoneX.

"Le rapport de l'USDA sur les récoltes, qui sera publié plus tard dans la journée, devrait faire état d'une progression positive des récoltes de blé aux États-Unis. On pense également que l'USDA pourrait donner une évaluation stable ou même améliorée de l'état des cultures de maïs et de soja aux États-Unis, le temps chaud étant favorable aux cultures américaines."

Le dollar américain s'est stabilisé lundi après s'être rapidement affaibli la semaine dernière en raison des attentes de réduction des taux d'intérêt américains. Un dollar plus faible rend les produits agricoles américains moins chers sur les marchés d'exportation.

"Le blé subit également la pression à la baisse d'un dollar plus stable aujourd'hui, après la faiblesse de la semaine dernière", a déclaré M. Ammermann. "Entre-temps, les prix des exportations de blé russe restent très bas, malgré les inquiétudes récentes concernant les dommages causés par les conditions météorologiques à la récolte russe, et la demande d'importation de blé semble également faible.

"La Chine concentre actuellement ses besoins d'importation de soja sur l'Amérique du Sud.

Les conditions météorologiques se sont améliorées ces dernières semaines dans les principaux pays exportateurs que sont la Russie, les États-Unis et le Canada, et l'abondance de maïs pèse également sur les prix du blé, a déclaré Vitor Pistoia, analyste à la Rabobank. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg, complément d'information de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Mrigank Dhaniwala, Janane Venkatraman et David Evans)