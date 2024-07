Les contrats à terme sur le blé, le maïs et le soja à Chicago ont légèrement augmenté jeudi, se stabilisant après les pertes subies lors de la session précédente en raison de l'état favorable des cultures aux États-Unis.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,31% à 5,63-1/4 dollars le boisseau à 0245 GMT, après avoir chuté de 1,83% mercredi, son plus bas niveau depuis le 19 avril.

* Le maïs CBOT a augmenté de 0,49% à 4,09-1/4 dollars le boisseau, après avoir atteint son plus bas niveau en deux semaines lors de la session précédente.

* Le soja a augmenté de 0,14% à 10,68-1/2 $ le boisseau, après avoir atteint son plus bas niveau depuis novembre 2020.

* Les opérateurs s'attendent à ce que le Département américain de l'agriculture augmente ses stocks de fin de campagne et ses estimations de production pour le maïs américain dans son rapport mensuel sur l'offre et la demande vendredi.

* La Chine a réservé ses premiers achats de soja américain pour la campagne 2024/25, achetant 132 000 tonnes de l'oléagineux, a confirmé le ministère américain de l'Agriculture dans une annonce de vente mercredi.

* L'Association brésilienne des exportateurs de céréales (Anec) a estimé les exportations brésiliennes de soja à 10,29 millions de tonnes en juillet, tandis que les exportations de maïs devraient atteindre 4,09 millions de tonnes, toutes deux supérieures aux prévisions précédentes.

* L'Egypte a abaissé son objectif d'autosuffisance en blé pour l'année fiscale en cours à 51% par rapport à l'objectif précédent de 65%, même si elle prévoit d'augmenter sa surface cultivée, selon un rapport du cabinet mercredi, en accord avec les plans de diversification des exportations agricoles.

* La récolte de blé brésilienne devrait s'élever à 8,22 millions de tonnes pour le cycle 2024/2025, selon StoneX, soit une hausse de 6 % par rapport aux prévisions précédentes.

* L'association agricole de l'Union européenne Copa-Cogeca a prévu mercredi que la production de blé tendre de l'UE chuterait de plus de 6 % cette année, les baisses dans des pays comme la France l'emportant sur une reprise attendue en Espagne.

* Les contrats à terme Euronext sur le blé ont chuté mercredi pour toucher leur plus bas niveau en deux semaines, l'amélioration des perspectives de récolte et les prix plus bas en Russie, principal exportateur, continuant à peser sur le moral des investisseurs.

* Un groupe de minoteries sud-coréennes a acheté environ 90 000 tonnes de blé de mouture en provenance des Etats-Unis et du Canada dans le cadre d'un appel d'offres international mercredi, selon des négociants européens.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont alimenté les espoirs de réduction des taux d'intérêt alors que les investisseurs attendaient des données clés sur l'inflation américaine. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Rashmi Aich)