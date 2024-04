L'Inde a demandé aux négociants nationaux et internationaux d'éviter d'acheter du blé de la nouvelle saison aux agriculteurs locaux afin d'aider la Food Corporation of India (FCI), soutenue par le gouvernement, à en acheter de grandes quantités pour consolider ses réserves qui s'amenuisent, ont indiqué des sources.

L'Inde, le plus grand consommateur et producteur de blé au monde après la Chine, a interdit les exportations en 2022 et souhaite renforcer les stocks et maîtriser les prix qui ont grimpé après que le temps sec ait nui à la production en 2022 et 2023.

La hausse des prix du blé a contraint le gouvernement à vendre des quantités record afin de stimuler l'approvisionnement local, ce qui a entraîné une diminution des réserves essentielles pour le plus grand programme d'aide alimentaire au monde, qui permet à près de 800 millions de personnes de bénéficier de céréales gratuites.

Le gouvernement a demandé aux négociants privés de rester à l'écart des marchés de gros où les agriculteurs vendent habituellement leur production à la FCI ou à des négociants privés, ont déclaré des négociants et des sources gouvernementales, qui ont refusé d'être nommés car ils n'étaient pas autorisés à parler aux médias.

Le gouvernement a officieusement demandé aux négociants privés d'éviter d'acheter du blé au moins en avril, ont indiqué les sources, ce qui constitue la première directive de ce type depuis 2007. Les achats de blé commencent à diminuer après la mi-mai.

"Nous n'allons pas acheter en avril. Nous attendrons le mois de mai. À l'exception des transformateurs et des petits négociants, tout le monde est susceptible de suivre l'exemple du gouvernement", a déclaré un négociant basé à Mumbai et travaillant pour une société de commerce international.

Parmi les négociants actifs sur les marchés céréaliers indiens figurent Cargill Inc, Hindustan Unilever Ltd, ITC Ltd, Louis Dreyfus Company et Olam Group.

Le gouvernement a demandé aux principaux États producteurs de blé de veiller à ce que les négociants privés n'entravent pas les projets de la FCI d'acheter au moins 30 millions de tonnes métriques cette année, ont indiqué les sources.

En 2023, FCI a acheté 26,2 millions de tonnes de blé aux agriculteurs locaux, ce qui est inférieur à son objectif de 34,15 millions de tonnes.

En raison de la baisse des achats de l'année dernière, les stocks de blé dans les entrepôts du gouvernement sont tombés à 9,7 millions de tonnes métriques au début du mois de mars, soit le niveau le plus bas depuis 2017.

La baisse des stocks de blé a tendance à stimuler les prix sur le marché libre.

Malgré la baisse des stocks, New Delhi a résisté aux appels à l'importation de blé, car les achats à l'étranger ont tendance à mécontenter les agriculteurs qui forment un bloc de vote influent.

Des millions d'Indiens voteront lors des élections législatives qui se tiendront à partir du 19 avril.

La diminution des stocks de blé en Inde pourrait obliger New Delhi à importer 2 millions de tonnes métriques de cette céréale cette année, selon un rapport du ministère américain de l'agriculture publié la semaine dernière.

La FCI se concentre sur l'Uttar Pradesh, un État producteur de premier plan qui a historiquement contribué pour moins de 2 % aux achats de blé de la FCI, le gouvernement de l'État ayant demandé aux chemins de fer de ne pas fournir de wagons de fret aux grands négociants en avril, ont indiqué les sources.

L'Uttar Pradesh a demandé aux autorités locales de veiller à ce que les grands négociants n'achètent pas de grandes quantités de blé, selon une lettre du gouvernement adressée aux responsables de district et vue par Reuters.

La FCI a récemment commencé à acheter du blé nouveau aux agriculteurs à un prix fixé par l'État à 2 275 roupies (27,29 dollars) les 100 kg, alors que les taux du marché libre sont d'environ 2 500 roupies.

(1 $ = 83,35 roupies)