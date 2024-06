L'Etat du Rio Grande do Sul, situé à l'extrême sud du Brésil et frappé par de fortes pluies en début d'année, devrait récolter 4,07 millions de tonnes de blé cette saison, soit 55,27% de plus que lors du cycle précédent, a déclaré vendredi l'agence agricole Emater.

L'agence estime toutefois que la superficie plantée en blé dans le Rio Grande do Sul totalisera 1,3 million d'hectares, soit une baisse de 12,84% par rapport à l'année précédente.

Si cette projection se confirme, la position du Brésil sur les marchés mondiaux du blé pourrait changer.

D'une part, le Brésil pourrait potentiellement réduire ses achats globaux de blé dans les mois à venir, étant donné qu'il ne produit pas suffisamment pour sa consommation intérieure. Selon les données commerciales compilées par le lobby des meuniers Abitrigo, le Brésil a acheté 2,76 millions de tonnes de blé à l'Argentine, aux États-Unis et au Canada au cours de l'année écoulée jusqu'au mois de mai.

D'un autre côté, l'augmentation de l'offre pourrait l'aider à explorer davantage de possibilités à l'étranger. Le Brésil a exporté 2,17 millions de tonnes jusqu'en juin, selon l'Anec, le lobby des exportateurs de céréales.

Le directeur de l'Emater, Claudinei Baldissera, a déclaré lors d'une conférence de presse que la superficie plantée prévue tient déjà compte des effets des inondations sans précédent du mois dernier, ajoutant que les agriculteurs ont réduit leur superficie de blé en raison des facteurs de prix et des problèmes liés à l'accessibilité de l'assurance rurale.

"Même s'il n'y avait pas eu de calamité, il y avait des signes que la superficie de blé serait réduite", a-t-il déclaré.

M. Baldissera a ajouté que la catastrophe climatique, qui a submergé des villes entières, tué du bétail et partiellement endommagé des cultures comme le soja, a également entraîné une perte de nutriments dans le sol dans de nombreuses régions de l'État, ce qui a contribué à réduire les intentions de semis de blé.

Selon le rapport hebdomadaire d'Emater, les risques climatiques et la frustration économique de la dernière récolte ont également conduit les agriculteurs à planter moins de blé.

Une augmentation attendue de 77 % des rendements de blé devrait toutefois plus que compenser la réduction de la superficie consacrée au blé, qui a perdu de l'espace au profit du canola, a déclaré M. Emater. (Reportage de Roberto Samora Rédaction d'Ana Mano Édition de Sandra Maler)