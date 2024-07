L'Inde prévoit de vendre du blé provenant de ses réserves d'État à des consommateurs en vrac tels que les meuniers et les fabricants de biscuits à partir du mois prochain, selon un ordre du gouvernement vu par Reuters, alors qu'elle cherche à maintenir un contrôle sur les prix locaux en augmentant les approvisionnements.

Le gouvernement a autorisé la Food Corporation of India (FCI), une entreprise publique, à proposer du blé provenant de ses stocks à partir du mois prochain au prix de 23 250 roupies (279 dollars) la tonne, selon l'ordonnance, soit près de 12 % de moins que les prix en vigueur sur le marché libre.

La FCI doit encore décider de la quantité de blé qu'elle prévoit de vendre sur le marché libre.

L'année dernière, la FCI a commencé à vendre du blé à des acteurs privés en juin. Elle a vendu un peu plus de 10 millions de tonnes métriques au cours de l'exercice fiscal se terminant en mars 2024, ce qui constitue une vente record à partir des réserves de l'État.

En raison du prix attractif auquel FCI proposera le blé provenant de ses stocks, de nombreux acteurs privés seront intéressés par l'achat de grandes quantités de céréales, a déclaré un négociant basé à Mumbai et travaillant pour une maison de commerce internationale.

Les prix du blé indien ont augmenté de près de 6 % en glissement annuel.

Après cinq récoltes record consécutives, une forte hausse des températures a fait chuter la récolte de blé en 2022 et 2023, ce qui a fait grimper les prix de cette denrée de base et a incité le deuxième producteur mondial à interdire les exportations.

Même la récolte de cette année est inférieure de 6,25 % à l'estimation gouvernementale de 112 millions de tonnes métriques.

Les stocks de blé dans les entrepôts de l'État sont tombés à 29,9 millions de tonnes métriques le 1er juin, contre 31,4 millions l'année dernière.

L'Inde est sur le point de commencer à importer du blé après une interruption de six ans afin de reconstituer les réserves épuisées et de maintenir les prix à la baisse, a rapporté Reuters le mois dernier.

En juin, le gouvernement a imposé des limites aux stocks de blé que les négociants peuvent détenir, et un haut fonctionnaire du gouvernement a déclaré que New Delhi pourrait supprimer ou réduire la taxe d'importation sur les céréales pour permettre les importations afin de maîtriser la hausse des prix.

New Delhi impose une taxe de 40 % sur les importations de blé. La réduction ou la suppression de cette taxe pourrait permettre aux négociants privés et aux minotiers d'acheter aux principaux exportateurs que sont la Russie et l'Australie.

(1 $ = 83,47 roupies)