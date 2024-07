La Russie n'exclut aucun scénario concernant la reprise éventuelle de l'ancien accord sur les céréales de la mer Noire, a déclaré vendredi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Jeudi, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré, à l'issue d'une réunion avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qu'ils avaient discuté de la sécurité de la navigation en mer Noire, y compris de l'accord sur les céréales.

La Russie a laissé l'accord négocié par la Turquie et les Nations unies, qui a facilité pendant un an les exportations agricoles russes et ukrainiennes via la mer Noire, expirer en juillet 2023.

À l'époque, elle avait déclaré qu'elle ne renouvellerait l'accord que si les obstacles à l'accès de ses propres produits agricoles aux marchés mondiaux étaient levés.

Interrogé sur un éventuel renouvellement de l'accord vendredi à la lumière des commentaires d'Erdogan, M. Peskov a déclaré :

"Le Kremlin n'exclut aucun accord. Le Kremlin a dit, le président (Vladimir) Poutine a dit à plusieurs reprises, qu'il était ouvert au dialogue".

M. Peskov a ajouté que tout accord sur les céréales devrait être conclu dans le cadre d'un ensemble de questions "dans le contexte général de la situation actuelle". (Reportage de Reuters Rédaction de Felix Light/Maxim Rodionov Édition d'Andrew Osborn)