Le Nigeria prévoit de suspendre les taxes sur certaines importations de produits alimentaires, dont le blé et le maïs, pendant 150 jours, et de recommander un prix de détail pour tenter de maîtriser la hausse des prix dans le pays le plus peuplé d'Afrique, a déclaré lundi son ministre de l'agriculture.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à freiner l'inflation des denrées alimentaires, qui a atteint plus de 40 % en glissement annuel, et à stimuler la croissance, fragile depuis près de dix ans.

Le président Bola Tinubu a demandé à son équipe de gestion économique de préparer un plan de relance de 2 000 milliards de nairas (1,33 milliard de dollars) pour répondre aux inquiétudes concernant les approvisionnements alimentaires et les prix et pour soutenir les secteurs clés, a déclaré le ministre des finances la semaine dernière.

"Afin d'améliorer l'inflation alimentaire dans le pays, causée par l'accessibilité financière et exacerbée par la disponibilité, le gouvernement a pris une série de mesures qui seront mises en œuvre au cours des 180 prochains jours", a déclaré le ministre de l'agriculture, Abubakar Kyari, dans un communiqué publié sur le site X.

Il a indiqué que le gouvernement importerait 250 000 tonnes de blé et 250 000 tonnes de maïs en plus des importations du secteur privé. Les produits seront importés à l'état semi-transformé et seront destinés à l'approvisionnement des petits transformateurs et meuniers.

L'inflation alimentaire est montée en flèche dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en raison de l'insécurité qui règne dans certaines régions productrices de denrées alimentaires et de l'insuffisance du réseau routier reliant les exploitations agricoles aux marchés.

La flambée des prix des denrées alimentaires de base a aggravé la crise du coût de la vie et ajouté à l'inflation à deux chiffres qui est bloquée à son plus haut niveau depuis près de 30 ans.

M. Kyari a déclaré que l'exonération fiscale couvrirait les produits alimentaires importés par les frontières terrestres et maritimes du pays. (Rédaction : Chijioke Ohuocha ; édition : Tomasz Janowski)