Le blé de Chicago a progressé lundi dans le cadre d'achats à prix cassés après avoir atteint son plus bas niveau depuis avril, grâce aux perspectives d'une bonne offre mondiale et à l'accélération des récoltes de blé aux Etats-Unis.

Le maïs a baissé et le soja a augmenté en raison de l'impact sur les cultures américaines d'un temps mitigé avec de la chaleur et un peu de pluie.

Il y a également eu un positionnement en amont des

estimations

des stocks de céréales et des semis américains du ministère américain de l'agriculture (USDA) vendredi.

Le blé le plus actif du Chicago Board of Trade a augmenté de 0,1% à 5,76-3/4 dollars le boisseau à 1107 GMT après avoir chuté à 5,72-3/4 dollars, son plus bas niveau depuis le 22 avril.

Le maïs a baissé de 0,1% à 4,34-1/2 dollars le boisseau, le soja a augmenté de 0,2% à 11,22-3/4 dollars le boisseau.

"Le blé connaît un certain regain d'intérêt après avoir atteint son plus bas niveau, car on craint que le mélange de températures élevées et de pluie dans certaines régions des États-Unis n'ait un impact négatif sur le rapport de l'USDA sur l'état des cultures qui doit être publié plus tard lundi", a déclaré Matt Ammermann, responsable du risque de matières premières chez StoneX. "Mais les hausses sont limitées par des perspectives d'approvisionnement globalement positives, la récolte de blé aux États-Unis n'ayant probablement pas été ralentie par la pluie.

"Le débat porte sur la question de savoir si la hausse du blé pourrait être un rebond de chat mort au vu de la situation fondamentalement bonne de l'offre mondiale.

Les craintes de dommages causés par les conditions météorologiques à la récolte russe ont contribué à pousser le blé à des sommets de 10 mois en mai, mais les conditions météorologiques de la récolte russe se sont améliorées.

s'est améliorée

.

Mais les inquiétudes concernant les conditions météorologiques défavorables de la mer Noire ont été dissipées.

les conditions météorologiques défavorables de la mer Noire

n'est pas dissipée.

L'Inde a

imposé des limites

sur les stocks de blé que les négociants peuvent détenir, et pourrait supprimer ou réduire les taxes à l'importation sur les céréales afin de maintenir les prix à un niveau bas.

"Le maïs et le soja sont à la dérive avant les estimations des stocks de céréales et des semis américains de vendredi", a déclaré M. Ammermann. "Il y a également un débat sur la question de savoir si les fluctuations de la météo américaine entre la chaleur et la pluie ont été bonnes ou mauvaises pour les cultures de soja et de maïs. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg, complément d'information de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Janane Venkatraman, Eileen Soreng et Vijay Kishore)