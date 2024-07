Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté lundi, les opérateurs ayant couvert leurs positions courtes en raison de l'incertitude sur la taille de la récolte de blé russe, tandis que les prix comparativement bon marché ont incité à l'achat de bonnes affaires, selon les traders.

Les contrats à terme sur le maïs ont légèrement baissé en raison des retombées prolongées du rapport du ministère américain de l'agriculture sur les surfaces cultivées, qui a montré que les agriculteurs avaient planté plus de maïs que prévu, et des prévisions météorologiques favorables pour la ceinture de maïs des États-Unis. Le soja a augmenté en raison des signes d'une demande accrue.

Le prix CBOT du blé tendre rouge d'hiver de septembre a augmenté de 16-3/4 cents à 5,90-1/4 dollars.

"Le marché est tellement survendu en ce moment", a déclaré Darin Fessler, conseiller en couverture chez Lakefront Futures and Options. "Les négociants ne veulent pas être à découvert sur ce marché s'ils n'ont toujours pas de chiffres de la part de la Russie.

Les prix du blé ont été soutenus par une augmentation de la demande de blé américain ainsi que par une récolte de blé d'hiver américaine plus avancée que la moyenne quinquennale, selon les négociants.

Le maïs a perdu 1/2 cent à 4,07 dollars le boisseau. Le marché a chuté à 3,99-1/2 dollars vendredi après la publication des données de l'USDA, soit le niveau le plus bas depuis novembre 2020.

La quantité de maïs jugée bonne ou excellente par l'USDA après la clôture du marché lundi était inférieure d'un point de pourcentage aux attentes des analystes, tandis que le soja était supérieur d'un point.

Les agriculteurs américains ont planté plus de maïs que prévu par le gouvernement en mars et moins de soja, selon les données de l'USDA publiées vendredi.

"Les superficies vont nous hanter pendant très longtemps", a déclaré M. Fessler.

L'augmentation de la demande chinoise de soja américain et la hausse des prix de la farine et de l'huile de soja favorisent les contrats à terme sur le soja.

La Chine a enregistré des volumes plus importants ces dernières semaines, ont déclaré les négociants et les analystes, attirés par la baisse des prix et la perspective que Donald Trump redevienne président et ravive les tensions commerciales entre Pékin et les États-Unis. (Reportage de Heather Schlitz ; Rédaction de David Gregorio)