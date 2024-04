Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté mardi mais sont restés proches de leur plus bas niveau depuis 2020, en raison des attentes d'une offre importante et de la hausse du dollar qui a rendu les exportations agricoles américaines plus coûteuses pour les importateurs.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont légèrement augmenté.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3 % à 5,58-1/2 le boisseau à 03h35 GMT, mais les prix sont toujours en baisse de 11 % cette année et sont tombés à 5,24 $ le mois dernier, le plus bas depuis août 2020.

"L'offre importante de blé et d'autres céréales comme le maïs pèse sur les prix", a déclaré Andrew Whitelaw, du cabinet de conseil agricole australien Episode 3.

"Les exportations importantes (de blé) de la Russie sont une source d'inquiétude", a-t-il ajouté. "En l'absence de nouvelles informations haussières, nous nous attendons à ce que les prix restent relativement stables, avec des accents baissiers.

Dans son premier rapport hebdomadaire sur l'état des cultures de la campagne 2024, le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a estimé que 56 % des cultures de blé d'hiver aux États-Unis étaient dans un état bon à excellent, ce qui est inférieur à la moyenne des attentes commerciales, mais reste le taux le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2019.

La semaine dernière, l'USDA a déclaré que les stocks de blé américains avaient augmenté plus que prévu, tout en signalant des stocks de soja et de maïs plus élevés et une baisse probable des semis de maïs.

Les prix à l'exportation du blé russe ont augmenté pour la troisième semaine consécutive la semaine dernière, selon les analystes, et le pays aurait exporté 4,9 millions de tonnes métriques en mars, le plus grand nombre jamais enregistré pour un mois de mars.

Le dollar américain a atteint lundi et mardi son niveau le plus élevé par rapport à un panier de devises majeures depuis la mi-novembre.

Dans les autres cultures, le soja CBOT était en hausse de 0,1 % à 11,87 dollars le boisseau et le maïs a augmenté de 0,1 % à 4,36 dollars le boisseau.

Le maïs et le soja sont, comme le blé, proches de leurs plus bas niveaux depuis 2020 en raison de l'abondance de l'offre, et les spéculateurs détiennent d'importantes positions nettes à découvert. Les fonds de matières premières étaient vendeurs nets de maïs, de blé et de soja à Chicago lundi, selon les traders.

Les exportations de céréales de l'Ukraine ont chuté à environ 5,2 millions de tonnes métriques en mars, contre 5,8 millions de tonnes en février, ce qui a été attribué aux bombardements russes interrompant les opérations dans les ports maritimes et au blocage des exportations terrestres par les manifestants polonais.

La récolte brésilienne de soja pour le cycle 2023/24 avait atteint 74 % de la superficie plantée jeudi dernier, a déclaré lundi le consultant AgRural.