Le Chicago Board of Trade (CBOT) a baissé lundi, après un bond plus tôt dans la journée, alors que les négociants évaluaient l'état des cultures américaines.

Le ministère américain de l'agriculture, dans un rapport publié après la fin des échanges, a déclaré que 56% du blé d'hiver était en

bon à excellent

contre 27 % il y a un an et le meilleur résultat pour cette période de l'année depuis 2020. La note est restée inchangée par rapport à la semaine précédente, comme les analystes s'y attendaient.

"Les notes de bon à excellent sont parmi les plus élevées que nous ayons eues depuis des années", a déclaré Don Roose, président de U.S. Commodities. "C'est un peu un point d'ancrage.

Ces nouvelles interviennent malgré des vents importants dans les régions de blé des plaines du sud des États-Unis et les craintes du marché concernant le risque de sécheresse, après que la sécheresse a réduit la récolte de l'année dernière.

"Nous continuons à manquer de pluies dans les principales zones de culture", a déclaré Mark Soderberg d'ADM Investor Services.

Les contrats à terme sur le blé de mai du CBOT ont glissé de 1 1/2 cent pour terminer à 5,65-3/4 dollars. Le maïs le plus actif a augmenté de 1 1/4 cents pour atteindre 4,35 1/2 le boisseau, tandis que le soja a chuté de 3 1/2 cents pour terminer à 11,81 1/2 $ le boisseau.

Les fonds ont été

vendeurs nets

de blé et de soja sur le CBOT, selon les traders.

Pour le maïs, le début des semis aux Etats-Unis semble normal, a dit Roose, l'USDA signalant que 3% de la récolte était plantée dimanche, ce qui est inchangé par rapport à l'année dernière et comparé aux 4% attendus par les analystes dans les sondages de Reuters.

sondage Reuters

.

Jeudi, l'USDA devrait mettre à jour les données relatives à l'offre et à la demande mondiales dans un rapport mensuel.

Roose a noté un décalage entre les estimations de récolte brésilienne de l'USDA et de l'agence brésilienne Conab et a déclaré que les traders attendraient le rapport de jeudi pour voir si les estimations plus élevées de l'USDA se maintiennent.

Les analystes ont déclaré que la récolte de maïs au Brésil semblait solide, tandis que la société de conseil AgRural a déclaré que la récolte de soja au Brésil était plus importante que celle du maïs.

La récolte de soja au Brésil

avait atteint 78 % de la superficie plantée jeudi dernier.