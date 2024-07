Les contrats à terme sur le blé et le maïs de Chicago ont progressé mardi après les fortes baisses enregistrées lundi, tandis que les contrats à terme sur le soja les plus actifs ont clôturé à leur niveau le plus bas depuis près de quatre ans, alors que les attentes d'une offre abondante provenant des récoltes de l'hémisphère nord pèsent sur le marché.

Les pluies provoquées par l'ouragan Beryl devraient apporter de l'humidité dans le Midwest américain, tandis que les bonnes évaluations des récoltes de maïs et de soja aux États-Unis ont continué d'exercer une pression à la baisse sur les contrats à terme du maïs et du soja, ont indiqué les négociants.

Malgré les nouvelles baissières soutenant les grandes récoltes américaines, le maïs CBOT a terminé en hausse de 3/4 de cent à 4,08-1/2 le boisseau sur un rebond technique après s'être approché d'un plus bas de quatre ans lundi.

"Nous en avons trop fait hier", a déclaré Jack Scoville, analyste chez Price Futures Group. "Le maïs est devenu aussi bon marché qu'il pouvait l'être.

Bien que les prix du maïs se soient redressés, les contrats à terme sur le soja continuent d'être confrontés à des difficultés liées à un manque de demande, à de faibles marges de trituration et à une offre excédentaire au niveau mondial, ont indiqué les négociants.

Le prix du soja sur le marché CBOT a baissé de 19 1/2 cents à 10,80 dollars le boisseau, atteignant son niveau le plus bas depuis le 3 novembre 2020. Les contrats à terme sur le soja d'août ont atteint le niveau le plus bas de leur durée de vie, s'établissant à 11,31-1/4 dollars le boisseau.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a clôturé en hausse de 1 1/2 cent à 5,72 dollars le boisseau.

Les contrats à terme sur le blé ont bénéficié de la vigueur des ventes à l'exportation, des inquiétudes persistantes quant au rendement de la récolte de blé en Europe et des craintes que les pluies provoquées par l'ouragan Beryl ne ralentissent la récolte de blé dans les plaines américaines.

Cependant, la pression de l'offre est également due à l'amélioration des conditions pour le blé en Russie, principal exportateur, qui a détourné l'attention des perspectives affectées par la pluie en France, où le ministère de l'agriculture a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que la principale récolte de blé diminue de 15 % par rapport à l'année dernière.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a revu à la hausse ses évaluations des cultures de maïs, de soja et de blé de printemps, tout en estimant que près des deux tiers du blé d'hiver avaient été récoltés dans le rapport de lundi sur l'état d'avancement des cultures.

Les opérateurs se tournent également vers les prévisions mensuelles de l'USDA concernant l'offre et la demande, publiées vendredi.