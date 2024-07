Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont baissé lundi, la stabilisation du dollar américain et l'abondance de l'offre ayant incité les investisseurs à renouveler leur position baissière.

Les baisses du blé ont constitué un revirement de situation après que l'affaiblissement rapide du dollar américain et les fortes exportations de blé américain aient fait grimper les prix la semaine dernière.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont également chuté lundi, les prévisions d'une offre abondante s'étant réaffirmées après que les craintes que le temps sec et chaud n'endommage les cultures américaines eurent fait grimper les prix la semaine dernière.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,5 % à 5,81-1/2 le boisseau à 0551 GMT, tandis que le maïs CBOT a chuté de 0,9 % à 4,20-1/4 le boisseau et le soja a plongé de 1,2 % à 11,16-1/4 le boisseau.

Les perspectives d'approvisionnement élevées maintiennent les trois contrats près de leur plus bas niveau depuis 2020.

Le blé subit la pression des récoltes en cours dans l'hémisphère nord, qui amènent une nouvelle offre sur le marché.

Les conditions météorologiques se sont améliorées dans les principaux exportateurs que sont la Russie, les États-Unis et le Canada au cours des dernières semaines, et l'abondance de maïs pèse également sur les prix du blé, a déclaré Vitor Pistoia, analyste chez Rabobank à Sydney.

Les prix du blé et du maïs sont liés parce qu'ils peuvent tous deux être utilisés pour l'alimentation animale. Les agriculteurs américains et brésiliens retiennent le maïs du marché dans l'espoir d'obtenir de meilleurs prix, ce qui entraîne une augmentation des stocks, a déclaré M. Pistoia.

"Les prix ont probablement trouvé un plancher", a-t-il déclaré. "Mais si le maïs baisse, cela entraînera le blé dans sa chute.

Le dollar américain a légèrement augmenté lundi après s'être rapidement affaibli la semaine dernière en raison des attentes de réduction des taux d'intérêt américains. Un dollar plus faible rend les produits agricoles américains plus abordables pour les acheteurs munis d'autres devises, ce qui peut améliorer la demande.

Les prévisions d'une faible production française ont tempéré l'humeur baissière pour le blé. La récolte de blé tendre de cette année en France pourrait atteindre son niveau le plus bas depuis huit ans et être inférieure de 11 % à la moyenne décennale en raison du temps humide, ont déclaré l'institut agricole Arvalis et le groupe de l'industrie céréalière Intercereales.

Les spéculateurs détiennent d'importantes positions courtes nettes sur les marchés CBOT du blé, du maïs et du soja, ce qui rend ces marchés vulnérables aux épisodes de couverture des positions courtes qui font grimper les prix.

Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de maïs, de blé, d'huile de soja, de soja et de farine de soja sur le marché CBOT vendredi, selon les négociants.