Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont baissé lundi en raison de la hausse du dollar américain, inversant ainsi la dynamique de la semaine dernière où la baisse du dollar et les fortes exportations de blé américain ont poussé les prix à la hausse.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja ont également baissé, les opérateurs étant redevenus baissiers après que les inquiétudes concernant le temps sec et chaud qui endommagerait les cultures américaines aient fait grimper les prix la semaine dernière.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,7 % à 5,86-1/4 dollars le boisseau à 0 h 49, tandis que le maïs CBOT reculait de 0,4 % à 4,22-1/4 dollars le boisseau et que le soja perdait 0,8 % à 11,20-3/4 dollars le boisseau.

* Les prix des trois céréales ont légèrement rebondi ces derniers jours, mais le blé reste proche de ses plus bas niveaux depuis deux mois et le maïs et le soja de leurs plus bas niveaux depuis 2020, en raison de l'abondance de l'offre.

* Le dollar américain s'est rapidement affaibli la semaine dernière en raison des attentes de réduction des taux d'intérêt. Un dollar plus faible rend les produits agricoles américains plus abordables pour les acheteurs munis d'autres devises, ce qui peut améliorer la demande.

* Les données du ministère américain de l'agriculture ont montré que les ventes à l'exportation de blé américain au cours de la semaine se terminant le 27 juin s'élevaient à 805 300 tonnes métriques pour 2024/25, ce qui est bien supérieur aux estimations du marché.

* Les prévisions d'une faible production française ont également soutenu le blé. La récolte de blé tendre de cette année en France pourrait atteindre son plus bas niveau depuis huit ans et être inférieure de 11 % à la moyenne décennale en raison du temps humide, ont déclaré l'institut agricole Arvalis et le groupe de l'industrie céréalière Intercereales.

* Les modèles météorologiques indiquent un temps plus sec pour le Midwest américain et pour la région de la mer Noire, le plus grand centre d'exportation de blé au monde, selon les courtiers StoneX.

* Les fonds de matières premières ont été des acheteurs nets de maïs, de blé, d'huile de soja, de soja et de farine de soja sur le marché CBOT vendredi, selon les négociants.

* Les spéculateurs détiennent des positions courtes nettes sur le blé, le maïs et le soja, ce qui rend ces marchés vulnérables aux épisodes de couverture des positions courtes qui font grimper les prix.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions asiatiques ont progressé lundi, les investisseurs étant de plus en plus confiants quant à une baisse des taux d'intérêt américains en septembre, tandis que l'euro a été confronté à l'incertitude politique, les élections françaises laissant présager un parlement sans majorité.