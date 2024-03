Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté mardi et se négociaient près de leur plus haut niveau en trois semaines, soutenus par les inquiétudes concernant les exportations du principal fournisseur, la Russie, qui pourraient être perturbées par un différend entre les expéditeurs et les régulateurs sur la qualité des céréales.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs ont baissé avant le rapport du ministère américain de l'agriculture (USDA) sur les intentions d'ensemencement, qui devrait être publié jeudi et qui pourrait faire bouger les marchés.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,3% à 5,56-1/2 dollars le boisseau à 0004 GMT après avoir atteint 5,67 dollars lundi, son plus haut niveau depuis le 4 mars.

* Le soja CBOT était en baisse de 0,3 % à 12,06-1/4 dollars le boisseau et le maïs a baissé de 0,2 % à 4,37 dollars le boisseau.

* Les trois contrats sont proches de leurs plus bas niveaux depuis 2020 dans un contexte d'offre abondante et les spéculateurs parient sur de nouvelles baisses de prix. Le blé a chuté jusqu'à 5,23-1/2 dollars ce mois-ci.

* Les autorités russes empêchent le traitement et l'expédition d'environ 400 000 tonnes de céréales, a déclaré le propriétaire de l'un des plus grands exportateurs de céréales de Russie, TD RIF.

* Les autorités affirment que leur action fait suite à des plaintes de pays importateurs concernant la non-conformité de la qualité des céréales russes avec les exigences de quarantaine.

* Les négociants s'inquiétaient déjà de l'impact sur les exportations de blé ukrainien des attaques russes contre les infrastructures portuaires et énergétiques de l'Ukraine.

* Dans le même temps, les cultures de céréales d'hiver sont dans un état médiocre dans une grande partie de l'Union européenne, selon le service de surveillance des cultures de l'UE (MARS).

* Toutefois, l'offre considérable de la Russie - le plus grand exportateur - a fait baisser les prix du blé et les analystes prévoient que les expéditions pourraient établir un nouveau record de 5 millions de tonnes pour le mois de mars.

* Ailleurs, les consultants d'AgRural ont déclaré que la récolte brésilienne de soja pour 2023/24 avait atteint 69 % de la surface plantée jeudi dernier, soit un peu moins que les 70 % observés à la même époque l'année précédente.

* Les analystes prévoient une augmentation de la superficie consacrée au soja et une diminution de la superficie consacrée au maïs et au blé.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions américaines ont perdu du terrain au début d'une semaine écourtée par les vacances lundi, les investisseurs se positionnant avant les données sur l'inflation.