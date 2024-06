Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont bondi jeudi, les prix se redressant après une série de reculs grâce à des achats à prix cassés et à une forte demande à l'exportation, selon les analystes.

Le maïs et le soja ont chuté en raison d'une demande plus faible et de bonnes perspectives de récolte, et les négociants de ces trois matières premières se sont positionnés avant le rapport du ministère américain de l'agriculture sur les superficies cultivées, vendredi.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 18-1/4 cents à 5,78-3/4 dollars le boisseau à 11:54 CDT (1654 GMT), et le soja a perdu 1-1/2 cents à 11,05-1/2 dollars le boisseau. Le maïs a perdu 1-3/4 cents à 4,23-3/4 dollars le boisseau.

Le blé de septembre a été survendu, a déclaré Mark Soderberg, analyste principal des marchés agricoles chez ADM Investor Services, et a augmenté lorsque les négociants ont trouvé des aubaines.

Les ventes à l'exportation ont également été bonnes jeudi, ce qui indique une forte demande, tout comme les achats des principaux importateurs, notamment l'Égypte et l'Algérie, a-t-il ajouté.

L'USDA a fait état de ventes nettes à l'exportation de blé américain au cours de la semaine achevée le 20 juin, totalisant 667 200 tonnes métriques pour 2024/25, ce qui est supérieur aux estimations des négociants qui se situaient entre 200 000 et 600 000 tonnes.

"La baisse des prix fait ce qu'elle doit faire, et cela encourage la demande d'achat pour nous", a déclaré M. Soderberg.

En outre, Statistique Canada, l'agence nationale des statistiques, a estimé les plantations de blé canadien à 26,641 millions d'acres, ce qui est inférieur aux attentes moyennes du marché, qui étaient de 26,943 millions d'acres. Le Canada est le quatrième producteur mondial de blé.

Les négociants se sont positionnés avant la publication des données du ministère américain de l'agriculture (USDA). L'agence doit publier son prochain rapport trimestriel sur les stocks pour juin, et son rapport sur les surfaces cultivées en 2024 vendredi à 11h00 CDT (1600 GMT).

Le marché continue d'évaluer l'impact des inondations et de la chaleur extrême dans les principales régions productrices de maïs et de soja du centre des États-Unis, mais M. Soderberg a déclaré que les conditions météorologiques n'étaient pas menaçantes.

Les perspectives de récolte pour le maïs en particulier restent bonnes, tandis que la demande reste faible, a-t-il ajouté. (Reportage de Renee Hickman ; reportages complémentaires de Naveen Thukral et Sybille de La Hamaide à Paris ; rédaction d'Alexander Smith)