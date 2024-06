Le marché du blé du Chicago Board of Trade (CBOT) a rebondi mercredi, se remettant d'un creux de plus de deux mois grâce à des achats à prix cassés et à un positionnement avant la publication du rapport du ministère américain de l'agriculture sur les superficies cultivées.

Les contrats de maïs et de soja les plus actifs ont légèrement baissé, le marché évaluant l'impact des inondations sur les cultures dans le Midwest américain.

Les analystes ont déclaré que les négociants se positionnaient avant la publication des données de l'USDA prévue vendredi.

"Je pense qu'il y a un peu de couverture des positions courtes, mais aussi une certaine réticence à vendre de manière très agressive avant l'un des rapports les plus importants de l'USDA de l'année, vendredi", a déclaré Ted Seifried, stratège en chef du marché au Zaner Group.

Bill Lapp, fondateur et président d'Advanced Economic Solutions, a également déclaré que le positionnement des fonds avant le rapport était principalement responsable des mouvements de prix de mercredi.

Entre-temps, les opérateurs ont continué à évaluer l'impact des inondations et de la chaleur extrême dans les principales régions productrices de maïs et de soja du centre des États-Unis, et la mesure dans laquelle l'excès d'humidité pourrait détruire les cultures ou atténuer les effets de la vague de chaleur.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade a ajouté 1/2 cent à 5,61 dollars le boisseau, à 12:21 P.M. CDT (1715 GMT).

Le maïs a perdu 4 cents à 4,39 dollars le boisseau et le soja a perdu 2-3/4 dollars à 11,08-3/4 dollars le boisseau.

Le marché du blé s'est redressé après avoir chuté en début de semaine, la récolte américaine progressant rapidement et affichant de bons rendements, tandis que les conditions météorologiques se sont stabilisées en Russie et dans la mer Noire.

Statistique Canada doit également publier jeudi ses estimations concernant les plantations de cultures au Canada.

Une vague de chaleur qui devrait s'étendre à toute l'Europe cette semaine devrait faire payer un lourd tribut aux cultures d'été dans le sud-est, mais c'est une bonne nouvelle pour les agriculteurs de l'autre côté de la région après que des pluies prolongées ont inondé les champs et entravé la croissance des plantes, ont déclaré les analystes. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; Reportage complémentaire de Naveen Thukral et Sybille de La Hamaide ; Rédaction d'Aurora Ellis)