Les prix du blé à Chicago ont augmenté lundi, rebondissant après les pertes subies à la fin de la semaine dernière, le marché étant soutenu par les inquiétudes concernant les récoltes dans plusieurs pays exportateurs clés, dont la Russie et l'Ukraine.

Les contrats à terme sur le soja étaient en hausse, les pertes de récoltes au Brésil à la suite de pluies et d'inondations importantes continuant à apporter un soutien, tandis que le maïs s'est également raffermi.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 2,8% à 6,69-3/4 dollars le boisseau à 1048 GMT, remontant vers le plus haut de 10 mois de la semaine dernière de 6,97 dollars.

La récolte 2024 en Russie - le plus grand exportateur de blé au monde - a souffert d'un retour prolongé du gel en mai, qui a affecté le centre et une partie des régions méridionales du pays. Au 16 mai, huit régions avaient instauré l'état d'urgence en raison de la destruction des cultures.

Les fortes gelées récentes

dans les régions septentrionales et orientales de l'Ukraine pourraient également entraîner des pertes de rendement.

Le soja a progressé de 0,3 % à 12,31-1/2 dollars le boisseau et le maïs a gagné 0,4 % à 4,54-1/2 dollars le boisseau.

La récolte des cultures dans la région brésilienne du Rio Grande do Sul, dévastée par les inondations, a progressé lentement au cours de la semaine dernière, après des pluies incessantes et des eaux obstinément hautes qui n'ont pas réussi à s'apaiser.

Les pluies excessives et les fortes inondations ont continué à entraver le mouvement des marchandises dans le port de Rio Grande, qui est le quatrième du pays pour les exportations de soja et le troisième pour les importations d'engrais.

Aux États-Unis, les semis de soja sont terminés à environ 46 % et ceux de maïs à environ 75 %, mais on craint que les pluies dans le Midwest américain ne ralentissent la progression.

Le rapport de la Commodity Futures Trading Commission sur les engagements des négociants a montré que les négociants non commerciaux, une catégorie qui comprend les fonds spéculatifs, ont réduit leur position nette à découvert sur le blé CBOT et augmenté leur position nette à découvert sur le soja. (Informations complémentaires fournies par Naveen Thukral à Singapour ; modifications apportées par Sherry Jacob-Phillips, Sohini Goswami et Vijay Kishore)