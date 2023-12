Le blé de Chicago a reculé lundi par rapport au plus haut de quatre mois atteint la semaine dernière, les fonds d'investissement montrant peu de signes d'abandon de leurs positions baissières malgré les ventes de blé américain à la Chine, les plus importantes depuis des années.

Le soja a augmenté en raison des inquiétudes concernant les conditions météorologiques au Brésil. Le maïs a été touché par la faiblesse du blé.

Le blé le plus actif du Chicago Board of Trade a chuté de 1,3% à 6,23-1/4 dollars le boisseau à 1209 GMT après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 9 août la semaine dernière. Le soja a augmenté de 0,4% à 13,10-1/4 $ le boisseau, le maïs a baissé de 0,2% à 4,84-1/4 $ le boisseau.

La vente de 1 120 000 tonnes métriques de blé américain à la Chine la semaine dernière a poussé les prix de Chicago à la hausse.

Les spéculateurs et les fonds détiennent une position courte nette historiquement élevée et n'ont pas montré de signes d'achats importants pour sortir de leurs positions, ont déclaré les négociants.

Le blé subit aujourd'hui le poids de l'importante position courte des fonds d'investissement et de la possibilité que les ventes de blé américain à la Chine ne soient pas aussi importantes dans les prochains jours que la semaine dernière, a déclaré Matt Ammermann, responsable des risques liés aux matières premières chez StoneX. Les achats des fonds pour couvrir les positions à découvert sur le blé ont été assez modestes et n'ont pas été aussi importants que certains l'avaient anticipé.

Le marché surveille également la demande de blé avec de nouveaux appels d'offres de l'Algérie et de la Tunisie.

Le soja a chuté vendredi après les prévisions positives du ministère américain de l'agriculture concernant la récolte brésilienne.

Le maïs subit les contrecoups de la faiblesse du blé après que l'USDA, vendredi, n'ait pas vraiment provoqué de grands feux d'artifice pour le maïs, a déclaré M. Ammermann.

Le soja est renforcé aujourd'hui par les prévisions météorologiques au Brésil qui n'annoncent pas assez de pluie comme on l'espérait, alors que les pluies récentes au Brésil n'ont pas été aussi abondantes que prévu. Mais le Brésil se dirige toujours vers une bonne récolte et si la pluie arrive, la récolte devrait être bonne. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg, reportage complémentaire de Peter Hobson à Canberra ; Rédaction de Rashmi Aich et Jane Merriman)