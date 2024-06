Le blé de Chicago est resté largement inchangé vendredi, conservant ses gains de la session précédente en raison d'une forte demande, bien que le marché soit en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle depuis deux ans, les récoltes dans l'hémisphère nord augmentant l'offre mondiale.

Le maïs et le soja ont gagné du terrain, les deux marchés étant sur le point de perdre en juin.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) est resté stable à 5,79-1/2 dollars le boisseau, à 00h34 GMT. Le maïs a ajouté 0,2% à 4,23-1/4 le boisseau et le soja a gagné 0,2% à 11,07-1/4 le boisseau.

* Les prix du blé ont chuté de près de 15% en juin, la plus forte baisse depuis le même mois de 2022. Le maïs a baissé de plus de 5 %, la plus forte baisse depuis le mois d'août, et le soja a cédé environ 8 %, la plus forte baisse depuis le mois de mai de l'année dernière.

* Les récoltes de blé dans les principaux pays exportateurs de l'hémisphère nord ajoutent une pression saisonnière sur les prix.

* La Commission européenne a relevé jeudi ses prévisions pour la principale récolte de blé de l'Union européenne cette année et a revu à la hausse ses prévisions d'exportations de blé de l'UE pour la saison en cours et la prochaine.

* Les semis de blé pour la saison de récolte actuelle en Argentine ont progressé rapidement au cours de la semaine dernière en raison des récentes précipitations sur certaines parties des principales terres agricoles du pays, a déclaré la Bourse des céréales de Buenos Aires dans un rapport hebdomadaire publié jeudi.

* Le Conseil international des céréales a revu à la hausse ses prévisions pour la production mondiale de maïs en 2024/25 jeudi, principalement en raison de l'amélioration des perspectives pour la récolte brésilienne.

* La mise à jour mensuelle de l'organisme intergouvernemental a révisé à la hausse ses perspectives de récolte mondiale de maïs pour 2024/25, augmentant les prévisions de 3 millions de tonnes métriques pour atteindre 1,223 milliard de tonnes, bien qu'elles restent légèrement inférieures aux 1,226 milliard de tonnes de la saison précédente.

* Le marché du blé s'est redressé jeudi, soutenu par une forte demande. L'USDA a fait état de ventes nettes à l'exportation de blé américain au cours de la semaine achevée le 20 juin de 667 200 tonnes métriques pour 2024/25, au-dessus des estimations commerciales de 200 000 à 600 000 tonnes.

* Des exportations de blé saines, avec l'Égypte et l'Algérie parmi les principaux importateurs, ont été signalées jeudi, ce qui indique une forte demande.

* Les négociants se sont positionnés avant la publication des données de l'USDA. L'agence doit publier son prochain rapport trimestriel sur les stocks pour juin, et son rapport sur les surfaces cultivées en 2024 vendredi à 1600 GMT.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et l'huile de soja sur le CBOT jeudi, selon les traders. Ils étaient acheteurs nets de blé et de farine de soja.

NOUVELLES DU MARCHE

* Les indices boursiers mondiaux ont légèrement augmenté jeudi, tandis que les rendements du Trésor américain ont légèrement baissé après qu'une série de rapports économiques américains aient suggéré un ralentissement de l'élan.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 PIB britannique QQ, YY Q1 0645 France CPI (EU Norm) Prelim YY, MM June 0645 France CPI Prelim MM NSA June 0645 France Producer Prices YY May 0755 Germany Unemployment Chg, Rate SA June 1230 US Cosnumption, Adjusted MM May 1230 US Core PCE Price Index MM, YY May 1230 US PCE Price Index MM, YY May 1400 US U Mich sentiment Final June (Reportage par Naveen Thukral ; Editing by Rashmi Aich)