Le blé de Chicago a gagné du terrain vendredi, le marché s'apprêtant à connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis un mois, les inquiétudes concernant les pertes de récoltes dans la région de la mer Noire et dans d'autres pays exportateurs ayant soutenu les prix.

Le maïs s'est raffermi tandis que le soja a légèrement baissé.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a augmenté de 0,4% à 7,01 dollars le boisseau, à 00h36 GMT, portant la hausse hebdomadaire des prix à 7,6%.

* Le maïs a gagné 0,3% à 4,65-1/4 dollars le boisseau et le soja a baissé de 0,1% à 12,38-1/4 dollars le boisseau. Pour la semaine, le maïs a augmenté de 2,7 % tandis que le soja est en hausse marginale.

* La baisse des prévisions concernant la production de blé en Russie a entraîné une reprise du marché du blé, qui a atteint cette semaine son niveau le plus élevé depuis 10 mois. On s'inquiète des conditions météorologiques défavorables dans d'autres grands pays producteurs comme l'Ukraine, l'Australie, la France et l'Allemagne.

* Le Conseil international des céréales a revu à la baisse ses prévisions pour la production mondiale de blé en 2024/25, avec une révision à la baisse des perspectives pour les principaux producteurs de la mer Noire, la Russie et l'Ukraine.

* Dans sa mise à jour mensuelle, l'organisme intergouvernemental a réduit ses prévisions de récolte de blé pour 2024/25 de 3 millions de tonnes métriques, à 795 millions de tonnes.

* La récolte de blé de l'Allemagne diminuera de 5,6 % cette année pour atteindre 20,31 millions de tonnes métriques, a déclaré l'association des coopératives agricoles du pays dans sa dernière estimation de la récolte jeudi, confirmant les prévisions de récoltes réduites.

* Les contrats à terme sur le maïs ont été soutenus par les doutes sur la production sud-américaine.

* Les producteurs de soja de l'Etat le plus méridional du Brésil, où la pluie et les inondations ont perturbé les travaux des champs pendant des semaines, ont maintenant récolté 91% de leur surface de soja, contre 85% la semaine dernière, a déclaré jeudi l'agence agricole Emater.

* Les fonds de matières premières ont été acheteurs nets de contrats à terme sur le maïs CBOT jeudi et vendeurs nets de contrats à terme sur le soja, l'huile de soja, le blé et la farine de soja, ont indiqué les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les actions américaines ont terminé en forte baisse jeudi, l'enthousiasme suscité par les résultats trimestriels de Nvidia s'étant estompé et les données économiques solides ayant alimenté les inquiétudes quant à une politique monétaire plus stricte et plus longue.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 PIB allemand QQ détaillé SA, YY NSA Q1 0600 Ventes au détail britanniques MM, YY avril 0600 Ventes au détail britanniques hors carburant MM avril 0645 France Climat des affaires Mfg, global mai 1230 US Durable Goods April 1400 US U Mich Sentiment Final May Les ministres des Finances du G7 et les gouverneurs des banques centrales se réunissent à Stresa, en Italie, pour débattre du développement économique mondial (Reportage de Naveen Thukral ; Montage de Mrigank Dhaniwala)