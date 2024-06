Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont chuté vendredi et se dirigeaient vers une quatrième perte hebdomadaire consécutive, les récoltes de l'hémisphère nord ayant apporté une nouvelle offre sur le marché et les perspectives de production s'étant améliorées.

Les contrats à terme sur le maïs et le soja se sont stabilisés après avoir chuté jeudi, les prévisions de pluie dans les zones de culture américaines ayant apaisé les craintes d'une vague de chaleur susceptible de stresser les cultures.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 5,84-3/4 le boisseau à 0054 GMT, tandis que le soja CBOT a augmenté de 0,3% à 11,58-3/4 le boisseau et le maïs était en hausse de 0,2% à 4,40-1/2 le boisseau.

* Le blé a chuté d'un sommet de 10 mois de 7,20 $ atteint le mois dernier en raison de l'amélioration des conditions météorologiques en Russie et dans d'autres grands producteurs et du début de la récolte.

* La récolte du blé d'hiver aux Etats-Unis a démarré relativement rapidement et une période de chaleur devrait permettre aux travaux des champs de continuer à progresser cette semaine.

* Les consultants IKAR ont relevé cette semaine leurs prévisions pour la récolte de blé russe de 81,5 millions de tonnes à 82 millions de tonnes.

* Une augmentation des prévisions officielles pour la récolte céréalière de l'Ukraine et une estimation des analystes d'une récolte de blé record en Roumanie ont également créé des attentes d'approvisionnements importants en provenance de la mer Noire.

* En Argentine, la Bourse des céréales de Buenos Aires a revu à la hausse ses prévisions de semis de blé.

* En ce qui concerne le soja, les importations chinoises en provenance des États-Unis se sont accélérées en mai, avec une augmentation de 156 % par rapport à l'année précédente, selon les données chinoises, alors que des inondations ont frappé certaines régions du Brésil.

* Les analystes s'attendent à ce que le gouvernement annonce vendredi des ventes à l'exportation de soja américain de la nouvelle récolte au cours de la semaine terminée le 13 juin de 0 à 200 000 tonnes métriques.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja, la farine de soja, l'huile de soja et le blé sur le CBOT jeudi, selon les traders.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les actions de Wall Street ont reculé par rapport aux records atteints au début de la journée de jeudi, en sympathie avec les indices étrangers en hausse, alors que les rendements des bons du Trésor se sont remis de la faiblesse des données américaines et ont augmenté dans l'attente d'une nouvelle offre la semaine prochaine. (Reportage de Cassandra Yap ; Rédaction d'Eileen Soreng)