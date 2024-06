Le blé de Chicago a progressé jeudi, après avoir atteint son plus bas niveau en quatre semaines lors de la séance précédente, sous la pression de l'avancée rapide de la récolte américaine. Les perspectives de récolte dans la région de la mer Noire devraient influencer les prix dans les jours à venir.

Le soja et le maïs ont augmenté pour la première fois en huit séances, bien que l'abondance de l'offre mondiale ait freiné les gains.

"On s'attend à une plus grande volatilité des prix en juin, car les enquêtes sur les récoltes dans la région de la mer Noire et dans d'autres régions seront mises à jour", selon un rapport de Rabobank.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) a ajouté 0,2% à 6,47-3/4 dollars le boisseau à 0354 GMT, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 10 mai à 6,43 dollars le boisseau mercredi.

Le soja a augmenté de 0,4 % à 11,81-3/4 dollars le boisseau et le maïs a gagné 0,5 % à 4,41-1/2 dollars le boisseau.

Les réserves de blé provenant des récoltes fraîchement effectuées aux États-Unis et chez d'autres producteurs de l'hémisphère nord sont susceptibles de maintenir les prix au plus bas.

Le gouvernement américain a déclaré lundi que 6 % du blé d'hiver américain avait été récolté, ce qui est supérieur à la moyenne des cinq dernières années.

La Russie augmentera son soutien financier aux agriculteurs mais ne devrait pas interdire les exportations de céréales si une situation d'urgence fédérale est déclarée en raison des gelées qui ont endommagé les cultures, ont déclaré des experts de l'industrie mercredi.

L'absence prolongée de pluie dans la majeure partie de l'Ukraine a entraîné une détérioration des conditions pour toutes les cultures le mois dernier, mais n'a pas encore eu de conséquences critiques, ont déclaré les analystes mercredi, citant les données des météorologues agricoles de l'État.

La Chine va accroître ses stocks de blé en augmentant ses achats auprès des producteurs nationaux, car le premier producteur et consommateur mondial de cette céréale de base cherche à sécuriser l'approvisionnement, alors que la production mondiale a été récemment endommagée par les conditions météorologiques. (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Varun H K)