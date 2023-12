Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont légèrement baissé mercredi après que la confirmation d'un deuxième achat important de blé américain par la Chine en deux jours ait fait grimper les prix à leur plus haut niveau depuis le mois d'août lors de la séance précédente.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 6,30 dollars le boisseau à 0617 GMT après avoir atteint 6,36-1/4 dollars mardi, son plus haut niveau depuis le 25 août. Les prix ont augmenté d'environ 12 % depuis l'ouverture du marché le 28 novembre.

La nouvelle des achats chinois a déclenché une couverture des positions à découvert, ce qui a contribué à faire monter les prix, a déclaré Rod Baker chez Australian Crop Forecasters.

"Si les exportations américaines augmentent, cela soutiendra certainement les prix", a-t-il déclaré, ajoutant que la Chine pourrait attendre de voir si les prix baissent à nouveau avant de revenir sur le marché.

La Chine importe de grandes quantités de blé après une récolte décevante.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a confirmé mardi des ventes privées de 198 000 tonnes de blé tendre rouge d'hiver américain à la Chine, à la suite d'une vente de 440 000 tonnes lundi, la plus importante vente ponctuelle de blé américain à l'exportation depuis au moins 2020.

Les ventes ont soutenu un marché du blé dans lequel les spéculateurs et les fonds détiennent une énorme position courte nette, ce qui le rend sujet à des épisodes de couverture courte.

Les fonds étaient des acheteurs nets de blé et de maïs CBOT mardi et des vendeurs nets de soja, selon les négociants.

Les ventes américaines à la Chine cette semaine portent le total depuis le début du mois d'octobre à 1,15 million de tonnes, a déclaré Arlan Suderman, analyste chez StoneX.

"La Chine ne paierait certainement pas une prime pour s'approvisionner en blé aux États-Unis, c'est donc un bon signe que les contrats à terme nationaux se soient finalement alignés sur les valeurs mondiales", a déclaré M. Suderman.

En dehors des États-Unis, l'offre libre la plus basse présentée lors d'un appel d'offres de l'État égyptien pour du blé mardi était de 250 dollars la tonne, selon les négociants.

Parallèlement, les exportations de blé tendre de l'Union européenne depuis le début de la saison 2023/24 en juillet ont atteint 12,52 millions de tonnes au 3 décembre, en baisse de 18 % en glissement annuel, selon les données de l'UE.

Avant le rapport mensuel de l'USDA sur l'offre et la demande de vendredi, les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas de changement dans ses prévisions de stocks de fin de campagne 2023/24 aux États-Unis et à une légère augmentation de ses prévisions de stocks de fin de campagne dans le monde.

Le soja CBOT a augmenté de 0,3 % à 13,09-1/4 dollars le boisseau et le maïs a progressé de 0,1 % à 4,90-3/4 dollars le boisseau.

Les prix du soja ont chuté d'environ 7 % depuis la mi-novembre, la pluie et les prévisions de temps humide dans les zones de culture touchées par la sécheresse au Brésil ayant amélioré les perspectives de rendement dans le pays qui est le plus grand fournisseur de soja au monde. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Rashmi Aich et Varun H K)