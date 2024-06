Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté mardi, l'incertitude concernant l'ampleur de la récolte russe et la possibilité pour l'Inde d'importer des céréales ayant fait remonter les prix par rapport à leur plus bas niveau depuis deux mois.

Les contrats à terme sur le soja et le maïs sont restés stables, les investisseurs évaluant l'impact de la chaleur puis des inondations dans les zones de culture américaines.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,4% à 5,73-1/2 dollars le boisseau à 0053 GMT après avoir chuté à 5,64 dollars lundi, son plus bas niveau depuis le 19 avril.

* Le maïs CBOT était en baisse de 0,1% à 4,33-1/4 le boisseau après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le 2 avril lundi, tandis que le soja était presque inchangé à 11,30-1/4 le boisseau après s'être échangé lors de la session précédente à son plus bas niveau depuis 2020.

* Argus a réduit ses prévisions de production de blé pour la Russie, le plus grand exportateur, à 79,5 millions de tonnes métriques, son plus bas niveau depuis trois ans.

* Cette prévision est bien inférieure aux estimations des principaux consultants russes Sovecon et IKAR et intervient alors que les prix à l'exportation russes continuent de baisser, alors que les données sur les récoltes précoces montrent des rendements élevés.

* Un fonctionnaire du gouvernement indien a déclaré que le pays avait imposé des limites aux stocks de blé que les négociants peuvent détenir et qu'il pourrait supprimer ou réduire les taxes à l'importation sur les céréales, ce qui pourrait accroître la pression de l'Inde sur l'offre mondiale de blé.

* L'offre de blé nouveau maintient cependant la pression sur les prix, la récolte de blé américaine étant achevée à 40 %, selon le ministère américain de l'agriculture, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale de 25 %.

* Les inquiétudes météorologiques planent sur les marchés agricoles, la sécheresse prévue dans la région de la mer Noire étant susceptible de réduire les rendements du maïs et les fortes pluies qui ont suivi des températures presque record aux États-Unis menaçant de faire des ravages sur les cultures.

* L'état des cultures de maïs et de soja aux États-Unis s'est détérioré la semaine dernière, mais les évaluations étaient encore les plus élevées pour cette période de la saison depuis quatre ans, selon les données du gouvernement américain.

* Le service de surveillance des cultures de l'Union européenne (MARS) a revu à la baisse la plupart de ses prévisions de rendement pour les cultures de cette année dans l'Union, invoquant l'excès d'eau en Europe occidentale et le temps sec dans certains pays du sud-est.

* Les grands spéculateurs ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme de maïs du CBOT Trade au cours de la semaine du 18 juin, tout en augmentant leurs positions courtes sur le blé et le soja, selon les données réglementaires.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les indices boursiers mondiaux ont été mitigés lundi avant la publication d'un chiffre clé sur l'inflation américaine prévue cette semaine, tandis que le dollar s'est légèrement replié face au yen après avoir atteint des niveaux qui ont mis les investisseurs en état d'alerte quant à une intervention japonaise.