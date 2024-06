Les contrats à terme sur le blé à Chicago sont tombés lundi à leur plus bas niveau depuis avril, en raison du raffermissement du dollar et de l'amélioration des perspectives d'approvisionnement, les récoltes s'accélérant aux États-Unis et ailleurs, ce qui a permis d'introduire de nouvelles céréales sur le marché.

Les contrats à terme sur le maïs ont également légèrement baissé et les contrats à terme sur le soja sont restés stables.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,4% à 5,73-1/2 dollars le boisseau à 0051 GMT après avoir chuté à 5,73 dollars, son plus bas niveau depuis le 22 avril.

* Le maïs CBOT se négociait en baisse de 0,3 % à 4,33-3/4 dollars le boisseau et le soja était presque inchangé à 11,20-1/2 dollars le boisseau.

* La révision à la baisse des perspectives de récolte en Russie a poussé les prix du blé à un plus haut de 10 mois de 7,20 dollars le mois dernier.

* Mais les conditions météorologiques en Russie se sont améliorées, les consultants IKAR ayant relevé la semaine dernière leurs prévisions et le ministre de l'agriculture du pays ayant déclaré que les gelées n'avaient pas eu d'impact significatif sur les volumes de récolte, la plupart des terres agricoles touchées ayant été réensemencées.

* Les conditions météorologiques dans d'autres grands pays producteurs tels que l'Australie et le Canada se sont également améliorées, tandis que la récolte américaine progresse rapidement et que les agriculteurs ukrainiens ont commencé à rentrer leurs récoltes.

* Le dollar américain a atteint son niveau le plus élevé depuis le début du mois de mai, ce qui rend les produits agricoles américains plus chers pour les acheteurs munis d'autres devises.

* L'état de la principale récolte de blé en France est resté inchangé pour la deuxième semaine consécutive la semaine dernière, bien que la récolte doive encore chuter cet été après une saison de croissance humide.

* Les ventes à l'exportation de blé américain au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 juin ont été supérieures aux estimations commerciales, mais les ventes de maïs ont été bien inférieures aux attentes, selon le ministère américain de l'agriculture.

* Sur les marchés du maïs, des températures record ont balayé le nord-ouest et l'est de la Chine, menaçant de réduire la production du deuxième producteur et consommateur mondial de cette céréale.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs et le blé CBOT vendredi, mais acheteurs nets de soja, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis le début du mois de mai, alors qu'un indicateur de l'activité économique aux Etats-Unis a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Janane Venkatraman)