Les contrats à terme sur le blé à Chicago ont perdu du terrain mercredi, la récolte d'hiver aux États-Unis augmentant la pression sur les prix, alors que les pluies ont soulagé les cultures en Russie, le premier exportateur mondial.

Le maïs a reculé, tandis que le soja a progressé, le marché évaluant l'impact des inondations sur les cultures dans le Midwest américain.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 5,59-1/4 dollars le boisseau, à 0016 GMT, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 19 avril à 5,56-3/4 dollars le boisseau, plus tôt dans la session.

* Le maïs a perdu 0,2 % à 4,42-1/4 le boisseau et le soja a ajouté un demi-cent à 11,12 $ le boisseau.

* Le blé a chuté alors que la récolte américaine avançait, montrant de bons rendements. Une pression supplémentaire s'est exercée sur le blé alors que les cultures se sont stabilisées grâce à l'amélioration des conditions météorologiques en Russie après des semaines de sécheresse et de gel.

* De nouvelles inondations ont touché certaines parties du Midwest américain mardi, après qu'un week-end d'orages ait provoqué un excès d'eau dans certaines régions.

* Certains négociants estiment que l'humidité due aux inondations sera finalement bénéfique pour les cultures.

* Une vague de chaleur qui devrait s'étendre à toute l'Europe cette semaine devrait faire payer un lourd tribut aux cultures d'été dans le sud-est, mais constitue une bonne nouvelle pour les agriculteurs de l'autre côté de la région après que des pluies prolongées ont inondé les champs et entravé la croissance des plantes, ont déclaré les analystes.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja, la farine de soja et l'huile de soja du CBOT mardi, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les indices boursiers mondiaux ont grimpé mardi, les actions du fabricant de puces Nvidia ayant rebondi après trois jours de vente, tandis que le dollar s'est légèrement apprécié face au yen japonais.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 1000 France Chômage Classe A SA Mai 1400 US Ventes de logements neufs - Unités Mai (Reportage de Naveen Thukral ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips)