Le blé, le maïs et le soja de Chicago ont chuté lundi, le soja atteignant son plus bas niveau depuis 24 mois, en raison de la vigueur du dollar et de la morosité de la demande mondiale d'importations.

La force du dollar rend les produits américains plus chers sur les marchés d'exportation à un moment où la demande est faible, en particulier pour le blé.

Le contrat de soja le plus actif du Chicago Board of Trade a baissé de 0,2 % à 11,85-3/4 dollars le boisseau à 1215 GMT. Le soja a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2021 à 11,83-1/4 dollars le boisseau, en dessous des plus bas niveaux de deux ans atteints vendredi.

Le blé a chuté de 1,2% à 5,92-1/2 dollars le boisseau, tandis que le maïs a glissé de 0,6% à 4,39-1/4 dollars le boisseau.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en huit semaines par rapport aux principales devises et les nouveaux appels d'offres pour l'importation de céréales ont été rares, seul l'Iran étant présent sur le marché.

La hausse du dollar est une mauvaise nouvelle pour les ventes à l'exportation de blé, de maïs et de soja des États-Unis et elle est à l'origine de la faiblesse des céréales et du soja aujourd'hui, a déclaré Matt Ammermann, responsable du risque de matières premières chez StoneX.

Les commentaires de la Réserve fédérale américaine indiquent que les réductions de taux ne sont pas à l'ordre du jour et que les marchés américains pourraient être confrontés à la force du dollar à un moment où la demande d'importation reste faible. Les vacances du Nouvel An chinois approchent également, ce qui est traditionnellement une période de ralentissement de la demande.

Dans l'ensemble, les conditions météorologiques de l'hémisphère nord n'entraînent pas de menaces majeures pour les cultures, ce qui constitue également un facteur de faiblesse.

Des pluies sont prévues en Argentine après des craintes de sécheresse.

En ce qui concerne le blé, le blé russe bon marché continue de dominer les marchés d'exportation", a déclaré M. Ammermann. "Les prix FOB russes ont commencé la semaine sous la barre des 230 dollars la tonne et la prochaine question est de savoir si le blé russe tombera sous les 220 dollars.

Comme la Russie n'a pas encore réalisé son programme d'exportation nécessaire pour écouler les stocks avant la nouvelle récolte, il semble probable que les prix du blé russe atteignent de nouveaux planchers.

La semaine dernière, d'autres navires céréaliers ont été détournés vers l'Afrique du Sud à la suite d'attaques sur les navires de la mer Rouge. (Reportage de Michael Hogan à Hambourg, complété par Naveen Thukral à Singapour, et édité par Sherry Jacob-Phillips, Mrigank Dhaniwala et David Goodman)