Les importateurs chinois de blé ont annulé ou reporté environ un million de tonnes métriques d'importations de blé australien, selon des sources commerciales ayant une connaissance directe des transactions, alors que les stocks mondiaux croissants tirent les prix vers le bas.

Ces mesures interviennent après que le gouvernement américain a annoncé l'annulation de plus de 500 000 tonnes d'exportations de blé américain la semaine dernière vers la Chine, le premier acheteur mondial, alors que les prix internationaux s'approchent de leur plus bas niveau depuis trois ans et demi.

"Les acheteurs chinois ont annulé certains contrats pour le blé australien, et ils déplacent également la date d'expédition du premier trimestre au deuxième trimestre, voire au troisième trimestre", a déclaré un négociant basé à Singapour dans une société de commerce international, qui vend du blé australien à l'Asie.

Un autre négociant de Singapour a déclaré que les sociétés commerciales ont libéré des créneaux d'expédition dans plusieurs ports australiens, qui avaient été réservés pour des cargaisons destinées à la Chine. Les deux négociants ont refusé d'être nommés en raison du caractère sensible de la question.

Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont chuté de plus de 14 % en 2024 pour atteindre leur niveau le plus bas depuis août 2020, en raison de l'abondance de l'offre mondiale.

La Russie, premier exportateur mondial, inonde le marché mondial de blé bon marché en réduisant ses stocks à l'approche d'une récolte exceptionnelle.

Les données de Refinitiv montrent que les prix de référence à l'exportation du blé russe ont glissé sous la barre des 200 dollars la tonne métrique (5,44 dollars le boisseau) cette semaine pour la première fois depuis août 2020, marquant le prix le plus bas de début mars depuis 2017.

Selon le ministère américain de l'Agriculture (USDA), la Russie devrait exporter un volume record de 51 millions de tonnes de blé au cours de la campagne agricole qui s'achève le 31 mai, contre 47,5 millions il y a un an.

Un million de tonnes de blé nécessiterait environ 15 navires de taille Panamax de 68 000 tonnes chacun pour être expédié, ce qui représente plus de 4 % des exportations totales de blé de l'Australie, qui devraient s'élever à 23 millions de tonnes en 2023-24.

La Chine, le plus gros acheteur de blé australien, aurait pu réserver ces cargaisons il y a quatre ou cinq mois, lorsque les prix étaient plus élevés, a déclaré Andrew Whitelaw, du cabinet de consultants agricoles Episode 3 à Canberra.

"L'annulation de cargaisons est un indicateur baissier", a déclaré Whitelaw. "Qu'ils le fassent pour acheter à nouveau moins cher ou parce qu'il y a moins de demande, c'est toujours un point de vue baissier sur le marché".

Le second négociant de Singapour a déclaré que certains des importateurs chinois qui ont annulé ou reporté leurs achats ont accepté de payer des pénalités sous la forme de coûts de portage aux fournisseurs australiens.

Un négociant en céréales basé à Dubaï, qui a refusé d'être nommé en raison du caractère sensible de la question, a déclaré qu'un meunier du Moyen-Orient avait acheté une cargaison de blé australien pour l'expédier au début du mois d'avril sans avoir à attendre.

"Cela n'aurait pas été possible avant la décision de la Chine de reporter les expéditions, car les créneaux d'expédition australiens étaient entièrement occupés", a déclaré le négociant. (Reportage de Naveen Thukral ; reportage complémentaire de Peter Hobson à Canberra ; édition de Gerry Doyle)