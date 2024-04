Les contrats à terme sur le soja, le maïs et le blé ont augmenté vendredi à Chicago après que les informations selon lesquelles des missiles israéliens ont frappé un site en Iran ont alimenté les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient et ont poussé les prix du pétrole à la hausse.

Cependant, les trois contrats sont encore proches de leurs niveaux les plus bas depuis 2020, dans un contexte d'offre abondante.

Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 3,6 % à 5,73 $ le boisseau à 2 h 50 GMT, le maïs CBOT était en hausse de 1,2 % à 4,41-1/4 $ le boisseau et le soja en hausse de 0,7 % à 11,57-1/4 $ le boisseau.

Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 3 % sur fond d'inquiétudes quant à la possibilité d'une perturbation de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient.

Les négociants craignent que l'aggravation de la violence au Moyen-Orient n'ait un impact sur les expéditions dans la région et en provenance de Russie, premier exportateur mondial de blé et allié de l'Iran, a déclaré Dennis Voznesenski, analyste à la Commonwealth Bank.

La hausse des prix du pétrole, quant à elle, augmente la valeur de l'éthanol et de ses matières premières, dont le maïs et le soja, a-t-il ajouté.

Alors que le blé se dirigeait vers un gain hebdomadaire d'environ 3 % et le maïs vers une hausse hebdomadaire d'environ 1,5 %, le soja restait en voie de terminer la semaine en baisse de 1,5 %.

Les prix sont sous la pression d'une offre importante de blé en provenance de Russie, de soja en provenance d'Amérique du Sud et de maïs en provenance d'Amérique du Sud et des États-Unis.

Le week-end dernier, l'Iran a lancé des centaines de drones et de missiles en représailles contre Israël après une attaque israélienne présumée contre son ambassade en Syrie.

La plupart des drones et des missiles ont été abattus avant d'atteindre le territoire israélien, avec un minimum de dégâts et de victimes. Israël avait déclaré qu'il allait riposter.