Les contrats à terme sur le maïs à Chicago ont prolongé leurs gains mardi sur la couverture courte et les questions sur l'état des cultures américaines, tandis que les prix du soja ont également augmenté sur la force des marchés de l'huile végétale et de la farine, ont indiqué les traders.

L'état de la récolte de maïs américaine s'est détérioré au cours de la semaine écoulée, tandis que les évaluations nationales du soja sont restées stables après que des inondations ont submergé certaines parties du nord-ouest du Midwest, selon des données gouvernementales publiées lundi.

Mais certains modèles météorologiques prévoient que l'ouest de la Corn Belt dans le Midwest américain pourrait connaître un temps sec et une forte chaleur à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août, ce qui pourrait avoir un impact sur la formation des gousses de soja.

"Si vous avez une récolte très humide et qu'il fait très chaud, c'est à peu près le pire tableau météorologique possible pour les haricots", a déclaré Angie Setzer, partenaire chez Consus Ag

Dans le même temps, les prises de bénéfices ont fait baisser les cours du blé, qui avaient atteint leur plus haut niveau en une semaine lors de la séance précédente.

Le contrat de maïs le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) avait ajouté 0,12 % à 4,21 $ le boisseau à 1614 GMT, après avoir grimpé de plus de 3 % au cours de la session précédente.

Le blé a baissé de 1,61% à 5,80-3/4 le boisseau, tandis que le soja a gagné 0,23% à 11,13-1/2 le boisseau.

Les négociants en maïs ont continué à se débattre avec le rapport de la semaine dernière sur les superficies cultivées par le ministère américain de l'agriculture, étant donné que l'agence a surestimé ces dernières années les superficies cultivées en maïs dans ses rapports de juin. L'USDA a indiqué vendredi que les agriculteurs américains avaient planté plus de maïs que prévu par le gouvernement en mars, une nouvelle qui a contribué à faire baisser les prix à terme du maïs.

"Au cours de sept des neuf dernières années, l'USDA a dépassé ses prévisions de juin pour les semis de maïs, avec une erreur moyenne d'environ 1,1 million", a déclaré M. Setzer.

La vigueur du marché de la farine de soja s'est répercutée sur les prix à terme du soja en début de séance, selon les négociants, car les fonds et les autres acteurs du marché surveillent de près la lenteur des ventes de soja par les agriculteurs argentins. (Reportage complémentaire de Naveen Thukral à Singapour et de Sybille de La Hamaide à Paris. Rédaction : Rashmi Aich, Subhranshu Sahu, David Goodman et Paul Simao)