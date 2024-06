* Le blé tombe à son plus bas niveau en huit semaines, alors que la récolte américaine s'accélère

* Le maïs et le soja en baisse à l'approche d'une semaine de négociation écourtée

* Les négociants en céréales surveillent de près les conditions météorologiques aux États-Unis

CHICAGO, 17 juin (Reuters) - Les contrats à terme sur le blé et le soja du Chicago Board of Trade ont fortement chuté lundi, le blé se situant à son plus bas niveau depuis près de deux mois, la pression des ventes de fonds s'exerçant à l'aube d'une courte semaine de vacances, ont indiqué les négociants.

Dans le même temps, les contrats à terme sur le maïs ont également chuté, les traders se concentrant sur les conditions météorologiques aux Etats-Unis au début de la saison de croissance.

Les négociants surveillent les conditions météorologiques américaines alors que les cultures de maïs approchent d'une période clé de développement et que la récolte du blé d'hiver aux États-Unis s'accélère. Le ministère américain de l'agriculture (USDA) devrait rendre compte de l'état d'avancement des cultures aux États-Unis dans le courant de la journée de lundi.

La majeure partie de la Corn Belt américaine devrait recevoir au moins quelques précipitations cette semaine, avec jusqu'à 10 cm dans certaines régions, a déclaré Karl Setzer, analyste céréalier et partenaire de Consus Ag.

Bien que la vallée de l'Ohio, le nord-est et le centre du littoral atlantique doivent faire face à une vague de chaleur extrême cette semaine, certaines de ces régions pourraient également voir la pluie tomber alors que les indices de chaleur dépassent les 100 degrés F, selon le Service météorologique national des États-Unis (National Weather Service).

Cette situation a limité les réactions du marché face à la montée en flèche des températures et au fait que les pluies récentes ont atténué les problèmes de sécheresse dans une grande partie de la Corn Belt américaine, a déclaré M. Setzer.

"Nous ne voyons personne paniquer ce matin, parce que nous n'en sommes pas au stade de la pollinisation et que les cultures de maïs n'arrivent au mieux qu'au genou", a déclaré M. Setzer.

"Mais si ces conditions durent une semaine ou deux de plus que prévu ? C'est à ce moment-là que vous verrez le marché réagir", a-t-il ajouté.

Le contrat de blé le plus actif du Chicago Board of Trade a chuté de plus de 3 % à 5,92-1/2 dollars le boisseau à 16 h 24 GMT, testant le niveau psychologiquement important de 6,00 dollars et son plus bas niveau depuis le 23 avril.

Le maïs était en baisse de 1,22 % à 4,44-1/2 le boisseau et le soja était en baisse de 1,65 % à 11,60 $ le boisseau. (Reportage complémentaire de Michael Hogan à Hambourg et de Naveen Thukral à Singapour. Rédaction : Sherry Jacob-Phillips, Rashmi Aich, David Goodman et Alexander Smith)