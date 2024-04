Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade (CBOT) ont baissé mercredi, alors que les évaluations élevées des récoltes et les conditions météorologiques favorables ont renforcé les espoirs de rendement aux États-Unis et que l'abondance de l'offre russe a réduit la demande pour les exportations américaines.

Le soja et le maïs ont peu varié.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,7% à 5,41-1/4 dollars le boisseau à 0041 GMT, tandis que le soja CBOT a baissé de 0,2% à 11,71-1/4 dollars le boisseau et le maïs a augmenté de 0,1% à 4,26-3/4 dollars le boisseau.

* Les trois contrats ont chuté à leurs plus bas niveaux depuis 2020 au cours des derniers mois dans un contexte d'offre abondante, et les spéculateurs parient sur une nouvelle baisse des prix.

* Le ministère américain de l'Agriculture (USDA) a estimé lundi que la récolte de blé d'hiver aux États-Unis était à son plus haut niveau depuis cinq ans au début du printemps, et des pluies favorables à la récolte sont prévues dans la ceinture de blé des plaines du sud des États-Unis.

* Les exportations massives de blé russe, qui, selon les estimations de la société de conseil SovEcon, ont atteint le mois dernier un record de 4,9 millions de tonnes, pèsent sur le marché. La Russie s'attend à une nouvelle récolte de blé importante cette année.

* Les nouvelles selon lesquelles un navire chargé par TD RIF a quitté un port de la mer Noire au cours des derniers jours ont apaisé les inquiétudes concernant un différend entre la principale société d'exportation et les autorités russes qui pourrait perturber les expéditions.

* L'Arabie saoudite a acheté 795 000 tonnes de blé dans le cadre d'un appel d'offres lundi, dont les négociants ont indiqué qu'il proviendrait probablement de la région de la mer Noire.

* Les exportations américaines de blé pour cette campagne de commercialisation sont inférieures à celles de l'année précédente.

* Le renforcement du dollar a également rendu les produits agricoles américains plus chers pour les importateurs munis d'autres devises.

* Les exportations de blé tendre de l'Union européenne depuis le début de la campagne 2023/24 en juillet s'élevaient à 23,01 millions de tonnes métriques au 27 mars, contre 23,86 millions un an plus tôt, selon les données de l'UE.

* L'Inde a demandé aux maisons de commerce nationales et internationales d'éviter d'acheter du blé de la nouvelle saison aux agriculteurs locaux afin d'aider la Food Corporation of India (FCI), soutenue par le gouvernement, à se procurer des céréales pour consolider ses réserves qui s'amenuisent, ont indiqué des sources.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de blé, de soja et de maïs à Chicago mardi, selon les négociants.

NOUVELLES SUR LES MARCHÉS

* Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté d'environ 1% mardi et le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois, après que des données montrant une forte demande de main-d'œuvre ont augmenté la perspective que la Réserve fédérale pourrait retarder la réduction des taux d'intérêt.