Les cours à terme du blé, du maïs et du soja à Chicago se sont stabilisés mardi, après les fortes baisses enregistrées lors de la session précédente, les données montrant que l'état des cultures américaines s'était amélioré.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 0,6% à 5,74 dollars le boisseau à 00h21, après avoir chuté de 3,4% lundi.

* Le maïs a progressé de 0,3% à 4,08-3/4 dollars le boisseau après avoir chuté de 3,8% au cours de la séance précédente.

* Le soja a reculé de 0,1% à 10,98-3/4 dollars le boisseau après avoir chuté de 2,7% la veille.

* Le soja est tombé à son plus bas niveau depuis 2020 lundi, et le maïs a été à deux doigts de faire de même. Le blé se situe à environ 50 cents au-dessus de son plus bas niveau en quatre ans atteint en mars.

* Les trois marchés sont largement approvisionnés et les spéculateurs parient fortement sur de nouvelles baisses de prix.

* Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a relevé lundi le pourcentage de cultures de maïs, de soja et de blé en bon ou excellent état. Les résultats sont meilleurs que ce qu'attendaient les analystes.

* L'USDA a estimé que 68 % du maïs et du soja étaient dans un état bon à excellent, ce qui est le taux le plus élevé pour cette période de l'année depuis 2020. Il a estimé que 75 % des cultures de blé étaient en bon ou excellent état et a indiqué que la récolte de blé - qui a progressé rapidement cette année - était achevée à 63 %.

* Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de maïs, le deuxième exportateur mondial de soja et un important expéditeur de blé.

* L'amélioration des conditions météorologiques dans les principaux pays exportateurs de blé l'emporte sur les inquiétudes concernant la récolte française, qui a été trop arrosée.

* Les prix à l'exportation du blé russe ont continué à baisser la semaine dernière, les récoltes fraîchement coupées arrivant sur le marché après un début précoce de la moisson.

* La Russie est le plus grand exportateur de blé au monde. Les craintes concernant l'ampleur de sa récolte se sont atténuées, le consultant Sovecon ayant revu ses estimations à la hausse la semaine dernière.

* Au Brésil, les agriculteurs de la région centre-sud avaient récolté 63 % de leur deuxième récolte de maïs pour le cycle 2024 jeudi dernier, selon les consultants AgRural.

NOUVELLES DES MARCHES

* Les investisseurs attendent le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell, des données clés sur l'inflation et le coup d'envoi de la saison des bénéfices des entreprises. (Rapport de Peter Hobson ; Rédaction de Rashmi Aich)