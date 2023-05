Le blé de Chicago a reculé vendredi, le marché s'apprêtant à terminer la semaine pratiquement inchangé après deux pertes hebdomadaires consécutives, les prévisions d'une offre mondiale abondante continuant à peser sur les prix.

Le maïs et le soja ont perdu du terrain en raison du ralentissement de la demande pour les produits américains.

FONDAMENTAUX

* Le contrat de blé le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 0,2% à 6,03 dollars le boisseau, à 00h27 GMT. Le maïs a baissé de 0,2% à 5,89-1/2 dollars le boisseau et le soja a perdu 0,1% à 13,22-3/4 dollars le boisseau.

* Pour la semaine, le blé a été presque apathique, tandis que le maïs et le soja sont en voie d'afficher des gains.

* Les prévisions d'importantes réserves mondiales pèsent sur les cours du blé, les agriculteurs de l'hémisphère nord s'apprêtant à récolter leurs récoltes exceptionnelles dans les mois à venir.

* Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a fait état d'une réduction hebdomadaire des ventes nettes à l'exportation de 75 200 tonnes pour le maïs américain d'ancienne récolte au cours de la semaine qui s'est achevée le 18 mai. Les ventes nettes de maïs de la nouvelle récolte n'ont totalisé que 52 100 tonnes, ce qui est proche de la limite inférieure des attentes des analystes.

* Les ventes hebdomadaires à l'exportation de soja américain de l'ancienne récolte se sont élevées à 115 000 tonnes, ce qui correspond à la limite inférieure des attentes commerciales, et les ventes de soja de la nouvelle récolte ont été inférieures aux attentes (1 100 tonnes).

* Pour le blé américain, l'agence a signalé des réductions nettes de 45 100 tonnes pour les ventes à l'exportation de l'ancienne récolte. Les ventes nettes de blé de la nouvelle récolte ont totalisé 245 100 tonnes, ce qui correspond à la limite inférieure des attentes.

* L'ensemencement des céréales ukrainiennes de printemps 2023 était achevé à 97% sur près de 5,3 millions d'hectares le 25 mai, selon les données du ministère de l'agriculture jeudi.

* L'Inde devrait récolter un record de 112,7 millions de tonnes de blé en 2023, a déclaré le ministère de l'agriculture jeudi, réitérant son estimation précédente de 112,2 millions de tonnes malgré des rendements inférieurs dus à des pluies non saisonnières en février et mars.

* Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la mise en œuvre de l'accord sur les céréales de la mer Noire, qui a été prolongé la semaine dernière.

* Des dizaines de navires sont incapables d'atteindre l'Ukraine, quelques jours après l'extension de l'accord sur les céréales de la mer Noire, et il est peu probable que le rythme des expéditions s'accélère en raison de la lenteur des inspections et d'autres incertitudes, selon des données et trois sources.

* Les fonds de matières premières ont été vendeurs nets de contrats à terme sur le maïs, le soja et la farine de soja du CBOT jeudi, selon les négociants. Les fonds étaient acheteurs nets de contrats sur le soja et vendeurs nets de contrats sur le blé au CBOT, selon les négociants.

NOUVELLES DU MARCHÉ

* Les progrès dans les négociations sur le plafond de la dette américaine ont soutenu les actions mondiales et fait baisser le prix de l'or à son plus bas niveau en deux mois jeudi, alors que les revenus exceptionnels prévus par le fabricant de puces Nvidia ont alimenté un rallye dans les entreprises liées à l'intelligence artificielle.

DATA/EVENTS (GMT) 0600 UK Retail Sales MM, YY April 0600 UK Retail Sales Ex-Fuel MM April 1000 France Unemp Class-A SA April 1230 US Consumption, Adjusted MM April 1230 US Core PCE Price Index MM, YY April 1230 US PCE Price Index MM, YY April 1230 US Durable Goods April 1400 US U Mich Sentiment Final May