De fortes pluies ont inondé les champs de blé de la province centrale chinoise du Henan, à quelques jours de la récolte, faisant grimper les prix et suscitant des inquiétudes quant à la qualité de la récolte de cette année dans la province qui est la plus grande consommatrice de céréales au monde.

La pluie, qui a commencé au milieu de la semaine dernière dans la moitié sud du Henan, provoque la germination d'une partie du blé ou l'apparition de mildiou, selon des vidéos postées sur les réseaux sociaux et un négociant en céréales local.

"Le blé n'a pas encore été récolté et il est déjà en train de germer", a déclaré lundi à Reuters le négociant, dont le nom est Li.

La Chine devrait obtenir une récolte exceptionnelle cette année, les autorités estimant qu'elle sera au moins aussi importante que celle de l'année dernière.

Les bonnes perspectives et l'augmentation des importations au cours des derniers mois ont fait chuter les prix à leur plus bas niveau depuis un an, attirant la demande des fabricants d'aliments pour animaux qui échangent le maïs contre du blé moins cher.

Cependant, des vidéos diffusées sur la plateforme chinoise Douyin montrent de l'eau dans les champs autour de la ville de Zhumadian et des grains de blé noircis, signe de mildiou.

Le blé infecté par la fusariose ne peut pas être donné aux animaux, car il présente un risque de toxines, a déclaré Jan Cortenbach, directeur technique chez Wellhope Foods.

La pluie soutient les prix dans une certaine mesure, a déclaré Rosa Wang, analyste chez JC Intelligence, basé à Shanghai, bien que l'impact total ne soit pas clair jusqu'à ce que la pluie se termine.

Le prix du blé à Zhengzhou, capitale du Henan, a augmenté de 2 % la semaine dernière pour atteindre 2 740 yuans (396,41 dollars) la tonne vendredi.

Selon l'administration météorologique chinoise, de nouvelles pluies sont prévues ce week-end dans l'ouest du Henan.

Le gouvernement du Henan a promis d'accélérer la récolte du blé en facilitant le transport des moissonneuses et des équipements de séchage vers les fermes, a rapporté lundi le journal provincial Henan Daily.

(1 $ = 6,9121 yuans chinois renminbi)